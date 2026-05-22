Dobre wieści dla Polski! To jego wybrali na premiera Słowenii

autor: Fratria
Parlament Słowenii zatwierdził kandydaturę byłego premiera Janeza Janszy na stanowisko szefa nowego rządu. Przewodniczący Słoweńskiej Partii Demokratycznej (SDS) zdobył 51 głosów w 90-osobowym parlamencie. Jansza będzie pełnił urząd premiera Słowenii po raz czwarty.

Poza SDS jego kandydaturę poparli Demokraci oraz koalicja partii Nowa Słowenia, Słoweńska Partia Ludowa i Focus, z którymi SDS podpisała w czwartek umowę koalicyjną, a także deputowani Resni.cy, którzy nie weszli do nowego rządu oraz posłowie reprezentujący mniejszości narodowe.

W przemówieniu do parlamentu przed głosowaniem Jansza powiedział, że chce przekształcić Słowenię w „kraj szans, dobrobytu i sprawiedliwości, w którym każdy odpowiedzialny obywatel czuje się bezpieczny i akceptowany”.

Oświadczył, że jego gabinet będzie się koncentrować na demokratyzacji i rozwoju, walce z przestępczością i korupcją, decentralizacji oraz współpracy z opozycją w zakresie zmian konstytucyjnych i priorytetów rozwojowych.

Zatwierdzenie swojej kandydatury przez parlament określił jako „ważny krok w kierunku bardziej pomyślnej i wolnej Słowenii” - podał dziennik „Delo”. Jansza zapowiedział, że rozmowy na temat składu nowego rządu rozpoczną się w poniedziałek, a zaprzysiężenia nowego gabinetu spodziewa się najpóźniej w ciągu dwóch tygodni.

Prawicowe rząd na Słowenii

Słoweńska agencja STA, komentując wczoraj zawarcie porozumienia koalicyjnego, zauważyła, że nowy rząd w Lublanie będzie pierwszym w historii kraju, który składa się wyłącznie z ugrupowań prawicowych. Portal Balkan Insight ocenił w piątek, że powrót Janszy na stanowisko premiera oznacza, że „po przegranej Viktora Orbana na Węgrzech wśród najważniejszych polityków Unii Europejskiej znalazł się nowy prawicowy przywódca”.

Pod koniec kwietnia z misji utworzenia rządu zrezygnował dotychczasowy premier Robert Golob, którego Ruch Wolności zwyciężył niewielką większością głosów w marcowych wyborach parlamentarnych. Golob nie znalazł partnera koalicyjnego. Jansza stanie na czele rządu mniejszościowego, który będzie dysponował w parlamencie 43 głosami. Nowy rząd musi zostać zaprzysiężony w ciągu 15 dni.

tkwl/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

