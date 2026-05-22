Dobre wieści dla Polski! To jego wybrali na premiera Słowenii

Parlament Słowenii zatwierdził kandydaturę byłego premiera Janeza Janszy na stanowisko szefa nowego rządu. Przewodniczący Słoweńskiej Partii Demokratycznej (SDS) zdobył 51 głosów w 90-osobowym parlamencie. Jansza będzie pełnił urząd premiera Słowenii po raz czwarty.
Poza SDS jego kandydaturę poparli Demokraci oraz koalicja partii Nowa Słowenia, Słoweńska Partia Ludowa i Focus, z którymi SDS podpisała w czwartek umowę koalicyjną, a także deputowani Resni.cy, którzy nie weszli do nowego rządu oraz posłowie reprezentujący mniejszości narodowe.
W przemówieniu do parlamentu przed głosowaniem Jansza powiedział, że chce przekształcić Słowenię w „kraj szans, dobrobytu i sprawiedliwości, w którym każdy odpowiedzialny obywatel czuje się bezpieczny i akceptowany”.
Oświadczył, że jego gabinet będzie się koncentrować na demokratyzacji i rozwoju, walce z przestępczością i korupcją, decentralizacji oraz współpracy z opozycją w zakresie zmian konstytucyjnych i priorytetów rozwojowych.
Zatwierdzenie swojej kandydatury przez parlament określił jako „ważny krok w kierunku bardziej pomyślnej i wolnej Słowenii” - podał dziennik „Delo”. Jansza zapowiedział, że rozmowy na temat składu nowego rządu rozpoczną się w poniedziałek, a zaprzysiężenia nowego gabinetu spodziewa się najpóźniej w ciągu dwóch tygodni.
Prawicowe rząd na Słowenii
Słoweńska agencja STA, komentując wczoraj zawarcie porozumienia koalicyjnego, zauważyła, że nowy rząd w Lublanie będzie pierwszym w historii kraju, który składa się wyłącznie z ugrupowań prawicowych. Portal Balkan Insight ocenił w piątek, że powrót Janszy na stanowisko premiera oznacza, że „po przegranej Viktora Orbana na Węgrzech wśród najważniejszych polityków Unii Europejskiej znalazł się nowy prawicowy przywódca”.
Pod koniec kwietnia z misji utworzenia rządu zrezygnował dotychczasowy premier Robert Golob, którego Ruch Wolności zwyciężył niewielką większością głosów w marcowych wyborach parlamentarnych. Golob nie znalazł partnera koalicyjnego. Jansza stanie na czele rządu mniejszościowego, który będzie dysponował w parlamencie 43 głosami. Nowy rząd musi zostać zaprzysiężony w ciągu 15 dni.
tkwl/PAP
