Ukraina kontra Niemcy. Odrzucili pomysł ws. członkostwa w UE

„Ukraina dopuszcza dyskusje na temat modeli współpracy z UE, ale stanowisko Kijowa jest niezmienne: pełnoprawne członkostwo” – oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, komentując inicjatywę kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który proponuje Ukrainie status „członka stowarzyszonego”.
Prezydent Ukrainy przedstawił stanowisko dotyczące członkostwa Ukrainy. Pozostaje ono niezmienne. Trwa dyskusja, widzimy, że trwa poszukiwanie modeli, które mogą doprowadzić do tego członkostwa. Dobrze, niech one, że tak powiem, istnieją, ale nie mogą zastąpić naszego strategicznego stanowiska, strategicznej wizji: pełnoprawnego, pełnego członkostwa w Unii Europejskiej
— powiedział Sybiha podczas spotkania z dziennikarzami online.
Członkostwo w UE
Sybiha zaapelował, aby wyłącznie z tej perspektywy podchodzić do wszelkich inicjatyw, które „obecnie pojawiają się w tych czy innych stolicach, ponieważ mają one zarówno charakter publiczny, jak i niepubliczny” – zrelacjonowała agencja Interfax-Ukraina.
Minister podkreślił, że partnerzy informują Ukrainę o swoich inicjatywach.
Konsultują się z nami, ale stanowisko Ukrainy pozostaje niezmienne: pełnoprawne, pełne członkostwo Ukrainy w UE. Przedstawiamy również naszą wizję tego, jak powinniśmy to osiągnąć
— podkreślił szef MSZ w Kijowie.
„Złożona kwestia”
Do inicjatywy Merza odniósł się także wicepremier ds. integracji Ukrainy z UE i NATO Taras Kaczka.
Kwestia listu, który kanclerz Merz skierował do instytucji Unii Europejskiej, jest złożona. Najważniejsza teza tego listu to nacisk na pełnoprawne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej oraz wezwanie do natychmiastowego i niezwłocznego otwarcia wszystkich klastrów negocjacyjnych. Dla nas jest to dziś najważniejszy cel
— powiedział na wspólnej konferencji prasowej z polskim ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim w Kijowie.
Wicepremier ocenił, że głównym przesłaniem listu Merza jest szybsza pomoc Ukrainie w integracji.
Dlatego główne ryzyko związane z tym, że chodzi o jakieś potencjalne alternatywy, zostało usunięte. Jeśli zaś chodzi o samą nazwę i treść propozycji, to uważam, że wszystkie one wymagają dyskusji i uzgodnień. To jest pierwsza propozycja, właśnie w poniedziałek w Berlinie omawialiśmy te idee. Dlatego jeśli między państwami członkowskimi UE rozpocznie się dyskusja na temat tego, jak przyspieszyć wejście Ukrainy do UE i przyspieszyć integrację, będziemy zadowoleni z takiej dyskusji. Najważniejsze jest to, że jedynym celem wszystkich inicjatyw jest pełnoprawne członkostwo Ukrainy w UE
— oświadczył Kaczka.
Pomysł Merza
Kanclerz Merz zapowiedział, że na czerwcowym szczycie UE w Brukseli zamierza zaproponować, żeby Ukraina stała się „członkiem stowarzyszonym” UE, w tym mogła brać udział w posiedzeniach Rady Europejskiej i Rady UE (bez prawa głosu), miała swojego komisarza „stowarzyszonego” w KE (bez teki) i europosłów (bez prawa do głosowania).
Ukraina mogłaby też stopniowo wdrażać do swojego prawa przepisy UE po zatwierdzeniu zgody przez Radę i z odpowiednimi klauzulami ochronnymi, a także dostosować się do unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Równolegle toczyłby się normalny proces akcesyjny Ukrainy do UE.
Adrian Siwek/PAP
