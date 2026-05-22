Tusk raz się przydał! Węgrzy zażenowani zachowaniem Magyara

Magyar i Tusk / autor: PAP/Adam Warżawa
Początek pracy Pétera Magyara jako premiera Węgier nie obfituje w sukcesy. Tym razem szefowi węgierskiego rządu oberwało się za to, że nie potrafił się zachować podczas wizyty w Polsce. Jeden z portali opublikował nagranie, na którym Magyar musi korzystać z pomocy Donalda Tuska.

Portal origo.hu komentuje zachowanie węgierskiego premiera podczas rozpoczęcia wizyty w Warszawie. Widzimy na nim, jak Péter Magyar wita się z Donaldem Tuskiem. Polski premier musi pomagać swojemu odpowiednikowi z Budapesztu w odpowiednim zachowaniu podczas oficjalnej części uroczystości.

Péter Magyar przebywa obecnie w podróży zagranicznej, w ramach której spotkał się również z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem. Spotkanie z premierem Tuskiem przybrało jednak nieprzyjemny obrót. Na nagraniu ze spotkania widać nie tylko oficjalne wojskowe powitanie z pełnymi honorami, ale także momenty, w których Tusk widocznie chwyta, a następnie instruuje nieporadnie kołyszącego się i obracającego w złym kierunku premiera

— pisze portal.

Zakręcony Péter Magyar

Następnie wskazuje na fragmenty nagrania, na którym widać błędy Pétera Magyara.

Na nagraniu jedna z takich scen widoczna jest w 0:26, natomiast kolejny kłopotliwy fragment pojawia się w 3:58, kiedy to polski premier chwyta Magyara i ustawia we właściwym kierunku premiera, który obrócił się w zupełnie odwrotną stronę. Spotkanie jest częścią pierwszej oficjalnej podróży zagranicznej premiera Węgier, podczas której prowadzi on rozmowy z kilkoma polskimi i austriackimi liderami

— czytamy.

origo.hu/mly

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

