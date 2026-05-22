Tusk raz się przydał! Węgrzy zażenowani zachowaniem Magyara

Początek pracy Pétera Magyara jako premiera Węgier nie obfituje w sukcesy. Tym razem szefowi węgierskiego rządu oberwało się za to, że nie potrafił się zachować podczas wizyty w Polsce. Jeden z portali opublikował nagranie, na którym Magyar musi korzystać z pomocy Donalda Tuska.
Portal origo.hu komentuje zachowanie węgierskiego premiera podczas rozpoczęcia wizyty w Warszawie. Widzimy na nim, jak Péter Magyar wita się z Donaldem Tuskiem. Polski premier musi pomagać swojemu odpowiednikowi z Budapesztu w odpowiednim zachowaniu podczas oficjalnej części uroczystości.
Péter Magyar przebywa obecnie w podróży zagranicznej, w ramach której spotkał się również z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem. Spotkanie z premierem Tuskiem przybrało jednak nieprzyjemny obrót. Na nagraniu ze spotkania widać nie tylko oficjalne wojskowe powitanie z pełnymi honorami, ale także momenty, w których Tusk widocznie chwyta, a następnie instruuje nieporadnie kołyszącego się i obracającego w złym kierunku premiera
— pisze portal.
Zakręcony Péter Magyar
Następnie wskazuje na fragmenty nagrania, na którym widać błędy Pétera Magyara.
Na nagraniu jedna z takich scen widoczna jest w 0:26, natomiast kolejny kłopotliwy fragment pojawia się w 3:58, kiedy to polski premier chwyta Magyara i ustawia we właściwym kierunku premiera, który obrócił się w zupełnie odwrotną stronę. Spotkanie jest częścią pierwszej oficjalnej podróży zagranicznej premiera Węgier, podczas której prowadzi on rozmowy z kilkoma polskimi i austriackimi liderami
— czytamy.
origo.hu/mly
