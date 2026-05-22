Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył podczas spotkania szefów dyplomacji państw NATO w Helsingborgu w Szwecji, że z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski.
Rutte: Mniej zależni od Waszyngtonu
Jednocześnie Rutte zapewnił, że Europa „pozostanie na kursie” wzmacniania potencjału militarnego w ramach NATO, aby być mniej zależna pod tym względem od Waszyngtonu.
Oczywiście, cieszę się z tej informacji. Nasi dowódcy wojskowi dopracowują wszystkie szczegóły. (…). Powiedzmy sobie jednak jasno, że obrany przez nas kierunek, czyli silniejsza Europa i silniejsze NATO, sprawi, że z czasem, krok po kroku, będziemy mniej zależni od jednego sojusznika – Stanów Zjednoczonych, jak to się działo od dawna. Dzięki temu również oni (Amerykanie - PAP), mając możliwości, będą nadal realizować inne priorytety, które również leżą w naszym interesie. Ale, oczywiście, z zadowoleniem przyjmuję tę zapowiedź
— powiedział Rutte, pytany o najnowszą decyzję Trumpa dotyczą rozmieszczenia wojsk w Polsce.
Prezydent Trump napisał w czwartek w swoim serwisie Truth Social, że:
W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł, oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłasza, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tys. żołnierzy.
„Szwecja 5 lat przed terminem”
Rutte powiedział dziś, że założenie jest takie, iż europejscy sojusznicy będą wydawać więcej na obronność.
Wczoraj wspomniałem o przykładzie niemieckim, ale mógłbym też wspomnieć o przykładzie holenderskim, polskim i wielu innych w Europie. Szwecja, gdzie jesteśmy dzisiaj, już osiąga 5 proc. (PKB na obronność). (…) Dzieje się to pięć lat przed terminem
— podkreślił.
Stany Zjednoczone odgrywają kluczową rolę w Europie, zarówno w kontekście broni jądrowej, jak i konwencjonalnej. Jednak w najbliższym czasie będzie to proces stopniowy, w którym Europejczycy będą się bardziej angażować, co jest naprawdę ważne. Amerykanie to przyznają. I w ramach tego procesu zawsze będą podejmowane decyzje i ogłaszane wydarzenia, które są częścią długoterminowej strategii
— zaznaczył.
Szczyt NATO w Ankarze
Szef NATO podkreślił, że uczestnicy rozmów na spotkaniu w Szwecji skoncentrują się przygotowaniu szczytu NATO w Ankarze i jego głównych tematach. W tym kontekście, jak mówił, najważniejsze będą wydatki na obronność. Szczyt w Turcji zaplanowany jest na lipiec.
- Dobra wiadomość jest taka, że pieniądze rzeczywiście napływają. Wielu sojuszników angażuje się coraz bardziej, przyspieszając drogę do 5 proc. zobowiązania w kontekście wydatków, (podjętego na szczycie NATO) w Hadze. A to dosłownie oznacza dziesiątki, setki miliardów dolarów dodatkowych wydatków na obronę w ciągu lat - powiedział Rutte.
Dodał, że ważne jest też odpowiednie wydanie tych środków. - Trwa ożywiona debata z przemysłem zbrojeniowym i sektorem finansowym, aby zagwarantować, że oni również podejmują niezbędne działania w celu zwiększenia produkcji obronnej. Nie chodzi o podnoszenie cen, ale o zwiększenie produkcji - wyjaśnił.
Pieniądze dla Ukrainy
Ważnym tematem spotkania szefów MSZ w Szwecji - jak powiedział Rutte - będzie też wsparcie dla Ukrainy.
Musimy zagwarantować, że (Ukraińcy) mają wszystko, czego potrzebują, by utrzymać się w walce. I to również dotyczy pieniędzy
— zaznaczył.
Piątek jest drugim i ostatnim dniem spotkania szefów dyplomacji państw NATO w szwedzkim Helsingborgu, poświęconego przygotowaniom do lipcowego szczytu Sojuszu w Ankarze.
Głównymi tematami rozmów, które zaplanowano w godzinach porannych, będą - zwiększanie wydatków obronnych oraz wsparcie dla Ukrainy. Polskę reprezentuje wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760900-rutte-po-decyzji-trumpa-nato-bedzie-mniej-zalezne-od-usa
