Trwa 1549. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 22 maja 2026 r.
07:00. Szef MSZ Ukrainy: to przełomowy moment wojny, przewaga Rosji nie jest już decydująca
Ukraina znajduje się w przełomowym momencie wojny, w którym przewaga Rosji nie jest już decydująca; Kijów nie prosi jedynie o wsparcie, gdyż jest współtwórcą bezpieczeństwa, gotowym dzielić się doświadczeniem z partnerami – oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha po nieformalnym spotkaniu ministerialnym Rady NATO–Ukraina w szwedzkim Helsingborgu.
Znajdujemy się w przełomowym momencie wojny, a presja na Moskwę rośnie. Ukraina utrzymuje linię obrony, a przewaga Rosji pod względem liczby żołnierzy nie jest już czynnikiem decydującym
— podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji, który uczestniczy w rozmowach ministrów spraw zagranicznych państw NATO na południu Szwecji.
Sybiha napisał na platformie X, że dla osiągnięcia pokoju potrzebne są trzy kluczowe elementy: dyplomacja, presja i siła. Ocenił, że konieczny jest nowy impuls dla działań pokojowych z jednoczesnym nasileniem ukraińskich ataków na cele w głębi Rosji. Ukraińcy nazywają je „sankcjami dalekiego zasięgu”.
Poinformowałem sojuszników o rosnących zagrożeniach ze strony Białorusi i wezwałem do podjęcia odpowiednich działań, odstraszania oraz kroków mających zapobiec rozszerzeniu agresji przez Moskwę i Mińsk
— zaznaczył.
Ukraiński minister oświadczył, że Ukraina nie prosi już partnerów jedynie o wsparcie.
Jesteśmy współtwórcą bezpieczeństwa, donatorem i partnerem gotowym dzielić się swoim doświadczeniem z sojusznikami
— ocenił Sybiha.
Zwiększenie wydatków na obronność jest gwarancją pokoju i zachęcam każdego członka NATO do wspierania obrony Ukrainy. Ta inwestycja przyniesie największą dywidendę pokojową za naszego życia
— oświadczył minister.
Piątek jest drugim i ostatnim dniem spotkania szefów dyplomacji państw NATO w szwedzkim Helsingborgu, poświęconego przygotowaniom do lipcowego szczytu Sojuszu w Ankarze. Głównymi tematami rozmów, które zaplanowano w godzinach porannych, będą zwiększanie wydatków obronnych oraz wsparcie dla Ukrainy. Polskę reprezentuje wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.
red/PAP/Facebook/X
