Władze talibów w Afganistanie przyjęły nowe przepisy dotyczące zawierania małżeństw, które wywołały alarm wśród organizacji praw człowieka. Najwięcej kontrowersji budzi zapis pozwalający uznać milczenie „dziewiczej dziewczyny” za zgodę na ślub. Brytyjski The Independent, cytowany przez O2.pl, określił nowe prawo mianem „kodyfikacji gwałtu”.
Prawo talibów
Nowe regulacje zostały ogłoszone 14 maja przez talibskie władze Afganistanu. Zgodnie z nimi sąd może potraktować brak sprzeciwu ze strony niezamężnej dziewczyny lub wręcz dziewczynki, określanej jako „dziewiczej dziewczyny”, jako akceptację małżeństwa.
Organizacje zajmujące się prawami kobiet podkreślają, że w realiach Afganistanu wiele dziewczynek nie ma możliwości przeciwstawienia się decyzjom rodziny lub lokalnych przywódców religijnych.
„Kodyfikacja gwałtu”
Zdaniem obrońców praw człowieka przepisy mogą w praktyce zalegalizować przymusowe małżeństwa dzieci, które od lat pozostają poważnym problemem w Afganistanie.
Sytuacja dodatkowo pogorszyła się po ponownym przejęciu władzy przez talibów w 2021 roku. Pogłębiający się kryzys gospodarczy i skrajne ubóstwo sprawiają, że część rodzin decyduje się wydawać córki za mąż w zamian za pieniądze lub pomoc finansową.
Dziewczynki sprzedawane za jedzenie i pieniądze
Według doniesień organizacji humanitarnych niektóre dzieci są zmuszane do małżeństwa długa przed osiągnięciem pełnoletności.
„Independent” opisał historię sześcioletniej Afganki sprzedanej dorosłemu mężczyźnie przez własnego ojca. Talibowie mieli polecić, by mężczyzna zaczekał z „konsumpcją małżeństwa” do momentu ukończenia przez dziewczynkę dziewiątego roku życia.
Z kolei organizacja Too Young to Wed informowała, że w osadzie Shahrak-e-Sabz około 40 proc. rodzin sprzedało swoje córki w zamian za pieniądze lub żywność.
Dramatyczne skutki dla zdrowia i życia
Międzynarodowe organizacje alarmują, że Afganistan pozostaje jednym z krajów o najwyższym wskaźniku śmiertelności młodych matek.
Według dostępnych danych aż 32 proc. zgonów wśród dziewcząt i młodych kobiet w wieku 15–19 lat dotyczy ciężarnych nastolatek. Eksperci podkreślają, że ciąża w zbyt młodym wieku wiąże się z ogromnym ryzykiem zdrowotnym zarówno dla matki, jak i dziecka.
Organizacje pomocowe wskazują również, że część dziewczynek odbiera sobie życie z powodu przymuszania ich do małżeństw.
SC/O2.pl/Independent
