Siła żywiołu w Nowym Jorku poraża! Szokujące nagranie z kobietą porwaną przez wodę

Czarne chmury nad Nowym Jorkiem / autor: PAP/EPA/OLGA FEDOROVA
Wczoraj wieczorem ulewne deszcze i silne burze doprowadziły do powodzi błyskawicznej w niektórych częściach Nowego Jorku. Doszło do zakłóceń w kilku liniach metra, a ulice dosłownie zamieniły się w rzeki w ciągu kilku godzin. Zatrważające wideo, na którym woda porywa wysiadającą z autobusu kobietę, obiegło media społecznościowe.

Do gwałtownego zjawiska pogodowego doszło wczoraj. Amerykańskie media określają je jako flash flooding, czyli nagła, gwałtowna powódź, która pojawia się w ciągu minut lub godzin po intensywnych opadach (powódź błyskaiwczna).

Jak podaje transport publiczny Nowego Jorku (Metropolitan Transportation Authority, MTA), na obu liniach E i F występują obecnie utrudnienia spowodowane powodzią. Na linii E występują opóźnienia, natomiast kursowanie linii F zostało częściowo zawieszone

— czytamy na łamach Fox 5 New York, gdzie dodano, że MTA pracuje obecnie nad usunięciem wody ze stacji metra w Queens, jednak nie jest jasne, kiedy linie metra powrócą do normalnego funkcjonowania.

Skalę burzy pokazuje poniższe wideo, które krąży w mediach społecznościowych. Ulewa zalała jezdnię do tego stopnia, że zamieniła ją w rwącą rzekę.

Widać na nim moment, w którym gwałtowny nurt brudnej ulicznej wody porywa kobietę wysiadającą z autobusu. Siła żywiołu jest porażająca.

Alert pogodowy dla czterech dzielnic

Ostrzeżenie Narodowej Służby Meteorologicznej (NWS) przed powodzią obejmowało cztery główne dzielnice: Brooklyn, Staten Island, Queens i Manhattan.

Ponadto służby zaapelowały do mieszkańców, aby nie wjeżdżali pojazdami i nie chodzili pieszo po terenach, gdzie jezdnie są zalane wodą. Zalecono, że w razie dotknięcia wody powodziowej, należy się dokładnie umyć, ponieważ „woda powodziowa może przenosić ścieki, bakterie i inne zanieczyszczenia”.

ABC7 New York/Fox 5 New York/CBS News/X/@NWSNewYorkNY/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

