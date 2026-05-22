To pierwsze takie badanie! Larwy ryb w swoim naturalnym środowisku zawierają... mikroplastik

Ryby w fazie larwalnej są zanieczyszczone plastikiem - wynika z badań portugalskich naukowców przeprowadzonych na gatunkach wyłowionych z rzeki Douro, przepływającej przez północną Hiszpanię i Portugalię.

Jak wynika z badania biologów z Międzywydziałowego Centrum Badań Morskich i Środowiskowych (CIIMAR), larwy ryb w swoim naturalnym środowisku zawierają mikroplastik już bezpośrednio po wylęgu.

W artykule opublikowanym na łamach naukowego czasopisma „Frontiers in Marine Science” portugalscy biolodzy wskazali, że ich badanie jest pierwszym dowodzącym obecność cząsteczek plastiku u ryb, które jeszcze nie rozpoczęły żerowania.

Plastik w naturalnym środowisku ryb

Naukowcy z CIIMAR wyjaśnili, że dotychczasowe badania wprawdzie potwierdzały obecność plastiku w naturalnym środowisku ryb, a nawet w ich ciele, ale nigdy dotychczas nie stwierdzono go w organizmach w fazie larwalnej.

Wcześniejsze badania koncentrowały się głównie na dorosłych rybach, w tym okazach przeznaczonych do spożycia przez ludzi

— przekazał zespół naukowców z portugalskiego ośrodka badawczego.

Naukowcy sprecyzowali, że głównym celem studium było określenie, w której fazie życia ryb w ich organizmie pojawia się mikroplastik.

Badanie dowiodło, że zanieczyszczenie mikroplastikiem dotyczy larw ryb (…). Substancja ta występuje w ich woreczku żółtkowym na etapie, na którym organizmy te nie otworzyły jeszcze pyska, ani nie rozpoczęły żerowania

— przekazali portugalscy biolodzy.

Zanieczyszczenie mikroplastikiem

Ich zdaniem studium dowodzi, że zanieczyszczenie mikroplastikiem następuje również poprzez przeniesienie tej substancji z matki na potomstwo.

Autorzy studium wskazali, że w trakcie badań potwierdzono także, że „im wyższe stężenie mikroplastiku w wodzie, tym jest większe zanieczyszczenie larw ryb, niezależnie od gatunku, wielkości czy etapu rozwoju”.

PAP/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

