Ryby w fazie larwalnej są zanieczyszczone plastikiem - wynika z badań portugalskich naukowców przeprowadzonych na gatunkach wyłowionych z rzeki Douro, przepływającej przez północną Hiszpanię i Portugalię.
Jak wynika z badania biologów z Międzywydziałowego Centrum Badań Morskich i Środowiskowych (CIIMAR), larwy ryb w swoim naturalnym środowisku zawierają mikroplastik już bezpośrednio po wylęgu.
W artykule opublikowanym na łamach naukowego czasopisma „Frontiers in Marine Science” portugalscy biolodzy wskazali, że ich badanie jest pierwszym dowodzącym obecność cząsteczek plastiku u ryb, które jeszcze nie rozpoczęły żerowania.
Plastik w naturalnym środowisku ryb
Naukowcy z CIIMAR wyjaśnili, że dotychczasowe badania wprawdzie potwierdzały obecność plastiku w naturalnym środowisku ryb, a nawet w ich ciele, ale nigdy dotychczas nie stwierdzono go w organizmach w fazie larwalnej.
Wcześniejsze badania koncentrowały się głównie na dorosłych rybach, w tym okazach przeznaczonych do spożycia przez ludzi
— przekazał zespół naukowców z portugalskiego ośrodka badawczego.
Naukowcy sprecyzowali, że głównym celem studium było określenie, w której fazie życia ryb w ich organizmie pojawia się mikroplastik.
Badanie dowiodło, że zanieczyszczenie mikroplastikiem dotyczy larw ryb (…). Substancja ta występuje w ich woreczku żółtkowym na etapie, na którym organizmy te nie otworzyły jeszcze pyska, ani nie rozpoczęły żerowania
— przekazali portugalscy biolodzy.
Zanieczyszczenie mikroplastikiem
Ich zdaniem studium dowodzi, że zanieczyszczenie mikroplastikiem następuje również poprzez przeniesienie tej substancji z matki na potomstwo.
Autorzy studium wskazali, że w trakcie badań potwierdzono także, że „im wyższe stężenie mikroplastiku w wodzie, tym jest większe zanieczyszczenie larw ryb, niezależnie od gatunku, wielkości czy etapu rozwoju”.
PAP/tt
