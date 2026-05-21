Gigantyczna wpadka brytyjskiego radia! "Przepraszamy Jego Królewską Mość"

  • Świat
  • opublikowano:
Król Karol III i królowa Kamila / autor: Departament Kultury, Mediów i Sportu, Domena publiczna, via Wikimedia Commons
Król Karol III i królowa Kamila / autor: Departament Kultury, Mediów i Sportu, Domena publiczna, via Wikimedia Commons

Brytyjskie Radio Caroline poinformowało, że Karol III nie żyje. Na szczęście jest to nieprawda i król Wielkiej Brytanii ma się dobrze. Jak podaje portal RMF24, rozgłośnia zrzuca winę na błąd systemu, który przez pomyłkę aktywował protokół - „Śmierć monarchy”.

Wspomniane radio nadaje na południu Anglii i w Midlands. Do gigantycznej wpadki doszło we wtorek, 19 maja. Rozgłośnia „uśmierciła” króla Wielkiej Brytanii Karola III.

Program został nagle przerwany

— relacjonowali słuchacze.

Przepraszamy Jego Królewską Mość”

Prezenterzy ogłosili zawieszenie nadawania z powodu domniemanej śmierci Karola III, po czym wyemitowano hymn narodowy „Boże, chroń Króla”.

Po piętnastu minutach przerwy radio wznowiło emisję i przeprosiło za pomyłkę. Następnie na oficjalnym profilu Radia Caroline zamieszczono oświadczenie, w którym wyjaśniono powody inceydentu.

W wyniku awarii komputerowej w naszej głównej siedzibie przypadkowo uruchomiono procedurę „Śmierć monarchy” – procedurę, którą wszystkie brytyjskie stacje radiowe mają przygotowaną na wypadek, choć mają nadzieję, że nigdy nie będzie trzeba jej stosować – i błędnie ogłoszono, że Jego Królewska Mość nie żyje. Radio Caroline zgodnie z procedurą zaprzestało nadawania, co skłoniło nas do wznowienia programu i wygłoszenia na antenie przeprosin

— przekazał Peter Moore, kierownik stacji.

Przepraszamy Jego Królewską Mość oraz naszych słuchaczy za wszelki niepokój

— podkreślono.

RMF24/FB/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych