Co najmniej jeden dron wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną – potwierdziły tamtejsze Narodowe Siły Zbrojne. Zapewniono, że sytuacja jest monitorowana i wydano pilne ostrzeżenia dla mieszkańców zagrożonych regionów.
Łotewska armia powiadomiła około godz. 11 (godz. 10 w Polsce) o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej Łotwy w czterech jednostkach administracyjnych przy granicy z Rosją i Białorusią.
Mieszkańcy tych okolic otrzymali powiadomienia telefoniczne z poleceniem, aby nie opuszczali swoich domów.
Uwaga mieszkańcy!
Osoby przebywające w Łatgalii, jednej z czterech historycznych krain Łotwy, są ostrzegani o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej już trzeci dzień z rzędu.
Proszę schronić się w pomieszczeniach, zamknąć okna i drzwi – należy przestrzegać zasady dwóch ścian. Jeśli zauważą Państwo nisko lecący, podejrzany lub niebezpieczny obiekt, proszę nie zbliżać się do niego i zadzwonić pod numer 112. Poinformujemy Państwa, gdy zagrożenie minie
— napisano.
W komunikacie łotewskich sił zbrojnych zapewniono, że „wspólnie z sojusznikami z NATO nieustannie monitorujemy przestrzeń powietrzną, aby zapewnić możliwość natychmiastowej reakcji na potencjalne zagrożenia”.
Wzmocniliśmy zdolności obrony powietrznej na wschodniej granicy, rozmieszczając dodatkowe jednostki
— dodano.
Przypomniano też, że „dopóki trwa agresja Rosji na Ukrainie, możliwe jest powtórzenie się takich incydentów, w których zagraniczny bezzałogowy statek powietrzny wkracza lub zbliża się do przestrzeni powietrznej Łotwy”.
W ostatnich dniach nasiliły się incydenty z udziałem bezzałogowców na granicy UE z Rosją, szczególnie w krajach bałtyckich. Wczoraj na Litwie w związku z możliwym incydentem aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad wileńskim portem lotniczym.
Przedwczoraj estońską przestrzeń powietrzną naruszył dron, który następnie zestrzeliły rumuńskie myśliwce F-16 pełniące misję NATO na Litwie. Także władze Łotwy informowały tego samego dnia o dronie, który wleciał w jej przestrzeń powietrzną. Wcześniej na wschodzie Litwy wykryto wrak drona zawierającego ładunek wybuchowy.
Kraje bałtyckie nie mają własnych myśliwców. Ich nieba strzegą lotnicy z innych krajów NATO w ramach misji Baltic Air Policing.
X/@Latvijas_armija/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760787-dron-wtargnal-w-lotewska-przestrzen-powietrzna-wojsko-alarmuje
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.