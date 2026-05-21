Dron wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną! Wojsko bije na alarm

Co najmniej jeden dron wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną – potwierdziły tamtejsze Narodowe Siły Zbrojne. Zapewniono, że sytuacja jest monitorowana i wydano pilne ostrzeżenia dla mieszkańców zagrożonych regionów.

Łotewska armia powiadomiła około godz. 11 (godz. 10 w Polsce) o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej Łotwy w czterech jednostkach administracyjnych przy granicy z Rosją i Białorusią.

Mieszkańcy tych okolic otrzymali powiadomienia telefoniczne z poleceniem, aby nie opuszczali swoich domów.

Uwaga mieszkańcy!

Osoby przebywające w Łatgalii, jednej z czterech historycznych krain Łotwy, są ostrzegani o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej już trzeci dzień z rzędu.

Proszę schronić się w pomieszczeniach, zamknąć okna i drzwi – należy przestrzegać zasady dwóch ścian. Jeśli zauważą Państwo nisko lecący, podejrzany lub niebezpieczny obiekt, proszę nie zbliżać się do niego i zadzwonić pod numer 112. Poinformujemy Państwa, gdy zagrożenie minie

— napisano.

W komunikacie łotewskich sił zbrojnych zapewniono, że „wspólnie z sojusznikami z NATO nieustannie monitorujemy przestrzeń powietrzną, aby zapewnić możliwość natychmiastowej reakcji na potencjalne zagrożenia”.

Wzmocniliśmy zdolności obrony powietrznej na wschodniej granicy, rozmieszczając dodatkowe jednostki

— dodano.

Przypomniano też, że „dopóki trwa agresja Rosji na Ukrainie, możliwe jest powtórzenie się takich incydentów, w których zagraniczny bezzałogowy statek powietrzny wkracza lub zbliża się do przestrzeni powietrznej Łotwy”.

W ostatnich dniach nasiliły się incydenty z udziałem bezzałogowców na granicy UE z Rosją, szczególnie w krajach bałtyckich. Wczoraj na Litwie w związku z możliwym incydentem aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad wileńskim portem lotniczym.

Przedwczoraj estońską przestrzeń powietrzną naruszył dron, który następnie zestrzeliły rumuńskie myśliwce F-16 pełniące misję NATO na Litwie. Także władze Łotwy informowały tego samego dnia o dronie, który wleciał w jej przestrzeń powietrzną. Wcześniej na wschodzie Litwy wykryto wrak drona zawierającego ładunek wybuchowy.

Kraje bałtyckie nie mają własnych myśliwców. Ich nieba strzegą lotnicy z innych krajów NATO w ramach misji Baltic Air Policing.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

