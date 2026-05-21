Dramat w Görlitz! Kobieta pod gruzami. Pomagają polscy strażacy

Miejsce tragedii w Goerlitz / autor: KP PSP w Zgorzelcu
Dwa dni po zawaleniu się budynku mieszkalnego w Görlitz, przy granicy z Polską, w gruzach znaleziono ciało kobiety. „To 25-letnia turystka z Rumunii” – podała policja. Z pomocą psów tropiących wciąż trwają poszukiwania dwóch pozostałych zaginionych osób. W akcji biorą udział polscy strażacy. „Kolejną dobę trwają nieprzerwane działania poszukiwawczo-ratownicze. Służby pracują w systemie całodobowym” - zaznaczyła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

Za zaginionych uważa się obecnie jeszcze 26-letnią turystkę z Rumunii oraz 48-letniego mężczyznę, który ma obywatelstwa bułgarskie i niemieckie. Służby przeszukują teren z pomocą psów tropiących, częściowo przekopując się przez stosy gruzu łopatami, a nawet gołymi rękami - podała agencja dpa.

Ciało kobiety znaleziono wczoraj około godz. 22.30 dzięki pomocy psa tropiącego. Prace zostały następnie na pewien czas wstrzymane, a po stwierdzeniu zgonu przez lekarza pogotowia zwłoki wydobyto. Policja kryminalna zabezpieczyła ślady i prowadzi dochodzenie.

Szanse zaginionych na przeżycie

Cytowana przez dpa Andrea Wirth z regionalnego oddziału Niemieckiej Federalnej Agencji Pomocy Technicznej (THW) podkreśliła, że tzw. złoty czas przypada zazwyczaj na pierwsze 24 do 72 godzin po katastrofie budowlanej.

W tym okresie szanse na przeżycie są największe

— zaznaczyła.

Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, zawalił się w poniedziałek wieczorem, 18 maja, z dotychczas niewyjaśnionych przyczyn. Zdaniem władz Görlitz wygląda to najprawdopodobniej na wybuch gazu. Jak ustaliła policja, kilka godzin po zawaleniu się kamienicy znaleziono nieszczelną instalację gazową.

PAP/FB/KP PSP w Zgorzelcu/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

