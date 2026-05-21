Niebezpieczny plan Merza ws. Ukrainy. Media dotarły do listu!

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz sugeruje, by Ukraina stała się „członkiem stowarzyszonym” Unii Europejskiej, ponieważ proces pełnej akcesji tego państwa będzie długi - poinformowała w czwartek agencja AFP, która dotarła do listu Merza do europejskich przywódców.
To oczywiste, że nie będziemy w stanie szybko zakończyć procesu akcesyjnego, biorąc pod uwagę niezliczone przeszkody i polityczną złożoność procesu ratyfikacji
— napisał kanclerz Niemiec.
Ukraina jako „członek stowarzyszony”
Merz proponuje, by Ukraina stała się „członkiem stowarzyszonym”. Przedstawiciel Kijowa miałby uczestniczyć w niektórych posiedzeniach Rady Europejskiej. Ukraina miałaby też „stowarzyszonego” komisarza UE, bez wyznaczonego konkretnego obszaru odpowiedzialności.
Ukraińcy zasiadaliby również w Parlamencie Europejskim jako „stowarzyszeni” europosłowie bez prawa głosu
— wyliczyła AFP.
Kanclerz omawiał już swoją propozycję z innymi europejskimi przywódcami w zeszłym miesiącu
— przekazał portal France24.
Propozycja zakłada także możliwość korzystania Ukrainy z unijnego budżetu i zapisy o wzajemnej pomocy.
Wniosek Ukrainy o akcesję
Ukraina złożyła wniosek o przystąpienie do UE krótko po rosyjskiej inwazji na to państwo w lutym 2022 r. W lipcu tego samego roku uzyskała oficjalny status kandydata, a w grudniu 2023 r. zdecydowano o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych. Proces był opóźniany m.in. przez działania poprzedniego premiera Węgier Viktora Orbana.
Prezydent Wołodymyr Zełenski wzywa do jak najszybszego przyjęcia Ukrainy do Wspólnoty jako pełnego członka.
Negocjacje akcesyjne z Ukrainą będą jednak długie i trudne, szczególnie w obszarze rolnictwa - skomentowała AFP, dodając, że to państwo jest dużym producentem produktów rolnych, co budzi obawy niektórych państw, w tym Francji.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
