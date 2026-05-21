Trwa 83. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Czwartek, 21 maja 2026 r.
08:21. Ceny ropy rosną. Donald Trump wznawia naciski na Iran, a ten grozi odwetem
Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach rosną w czwartek po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran grożą eskalacją konfliktu w obliczu trwającego od wielu tygodni impasu na Bliskim Wschodzie, który nie doprowadził na razie do żadnego rozwiązania - informują maklerzy.
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 99,31 USD - wyżej o 1,07 proc.
Brent na ICE na VII jest wyceniana po 105,99 USD za baryłkę, w górę o 0,92 proc.
06:30. Rzecznik MSZ Iranu: wymiana wiadomości z USA jest kontynuowana
Wymiana wiadomości między Iranem a Stanami Zjednoczonymi dotyczących przedstawionego przez Teheran 14-punktowego planu zakończenia wojny jest kontynuowana - przekazał rzecznik irańskiego MSZ. Dodał, że w Iranie przebywa ułatwiający tę wymianę minister spraw wewnętrznych Pakistanu.
Rzecznik MSZ Esmail Baghai poinformował też, że Iran chce ustanowienia wraz z Omanem mechanizmu, który zapewniłby trwałe bezpieczeństwo w cieśnienie Ormuz. Powiedział on w irańskiej telewizji państwowej, że Iran jest gotowy do stworzenia wraz z innymi państwami protokołów mających na celu zapewnienie bezpiecznego ruchu morskiego przez cieśninę. Nie sprecyzował jednak, na czym miałby polegać taki mechanizm.
Iran w reakcji na amerykańsko-izraelski atak zamknął cieśninę Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportu ropy naftowej. W ubiegłym miesiącu USA odpowiedziały na to blokadą irańskich portów.
Tymczasem prezydent USA Donald Trump w środę ponownie zagroził wznowieniem działań zbrojnych, jeśli Iran nie podpisze porozumienia pokojowego.
Wszystko jest skończone. Ich marynarka wojenna jest skończona. Ich siły powietrzne są skończone. Praktycznie wszystko. Jedyne pytanie brzmi: czy pojedziemy tam i skończymy to? Czy podpiszą dokument? Zobaczymy, co się wydarzy
— powiedział Trump w przemówieniu wygłoszonym podczas uroczystości rozdania dyplomów w Akademii Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych.
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian zapewnił, że jego kraj jest gotowy na dalsze rozmowy i preferuje rozwiązania dyplomatyczne.
Iran konsekwentnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i bada wszelkie możliwości uniknięcia wojny; z naszej strony wszystkie drogi pozostają otwarte. Próba zmuszenia Iranu do kapitulacji za pomocą środków przymusu jest niczym innym jak złudzeniem. Wzajemny szacunek w dyplomacji jest o wiele rozsądniejszy, bezpieczniejszy i trwalszy niż wojna
— napisał na platformie X.
W wojnie, która zaczęła się 28 lutego amerykańsko-izraelskim uderzeniem na Iran, od 8 kwietnia trwa rozejm. W uzgodnieniu trwałego pokoju próbuje pośredniczyć Pakistan.
red/PAP/Facebook
