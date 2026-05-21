Trwa 1548. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 21 maja 2026 r.
07:22. AFP: Merz sugeruje stowarzyszenie Ukrainy z UE przed pełną akcesją
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz sugeruje, by Ukraina stała się „członkiem stowarzyszonym” Unii Europejskiej, ponieważ proces pełnej akcesji tego państwa będzie długi - poinformowała w czwartek agencja AFP, która dotarła do listu Merza do europejskich przywódców.
06:40. Londyn potępia Moskwę za przechwycenie samolotu RAF nad Morzem Czarnym
„Niebezpieczne i nieakceptowalne” - tak brytyjski minister obrony John Healey określił w środę działania rosyjskich pilotów nad Morzem Czarnym. Rosjanie zbliżyli się do samolotu RAF na minimalną odległość.
06:30. W wyniku ataku ukraińskich dronów zniszczono szkołę pilotów, 65 rosyjskich kadetów zginęło
Siły Systemów Bezzałogowych (SBS) i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowały na okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy obiekt szkolący rosyjskich operatorów dronów oraz produkujący amunicję i części do bezzałogowców. Podczas operacji zlikwidowano szkołę pilotów, 65 kadetów zginęło - podała w środę służba prasowa SBS.
W wyniku ataku zniszczono budynki produkcyjne i warsztatowe, w których znajdowały się cztery pojazdy opancerzone typu Tigr dostarczone do naprawy. Wszystkie pojazdy uległy zniszczeniu. Zginął również dowódca szkoły – podpułkownik o pseudonimie »Buryj«. Łączne straty osobowe wynoszą co najmniej 65 osób
— przekazała służba prasowa SBS.
Podkreśla się, że oprócz personelu i sprzętu zniszczono również zapasy amunicji oraz komponenty służące do produkcji systemów bezzałogowych.
Dowódca SBS Ukrainy Robert „Madiar” Browdi powiadomił, że w wyniku operacji specjalnej „Śnieg Achmata” zlikwidowano 65 kadetów sił specjalnych z 78. pułku sił specjalnych „Siewier-Achmat”, należącego do Centrum Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich w miejscowości Śnieżne, na terytorium okupowanym przez Rosję w obwodzie donieckim.
Browdi zaznaczył, że operacja „Śnieg Achmata” była starannie przygotowana i koordynowana przez Centrum Uderzeń Głębokich SBS we współpracy z wywiadem 1. oddziału SBS i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
red/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760758-relacja-1548-dzien-wojny-na-ukrainie
