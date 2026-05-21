RELACJA. 1548. dzień wojny na Ukrainie. W wyniku ataku dronów zniszczono rosyjską szkołę pilotów, 65 rosyjskich kadetów zginęło

autor: PAP/EPA
Trwa 1548. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Czwartek, 21 maja 2026 r.

07:22. AFP: Merz sugeruje stowarzyszenie Ukrainy z UE przed pełną akcesją

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz sugeruje, by Ukraina stała się „członkiem stowarzyszonym” Unii Europejskiej, ponieważ proces pełnej akcesji tego państwa będzie długi - poinformowała w czwartek agencja AFP, która dotarła do listu Merza do europejskich przywódców.

06:40. Londyn potępia Moskwę za przechwycenie samolotu RAF nad Morzem Czarnym

Niebezpieczne i nieakceptowalne” - tak brytyjski minister obrony John Healey określił w środę działania rosyjskich pilotów nad Morzem Czarnym. Rosjanie zbliżyli się do samolotu RAF na minimalną odległość.

06:30. W wyniku ataku ukraińskich dronów zniszczono szkołę pilotów, 65 rosyjskich kadetów zginęło

Siły Systemów Bezzałogowych (SBS) i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowały na okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy obiekt szkolący rosyjskich operatorów dronów oraz produkujący amunicję i części do bezzałogowców. Podczas operacji zlikwidowano szkołę pilotów, 65 kadetów zginęło - podała w środę służba prasowa SBS.

W wyniku ataku zniszczono budynki produkcyjne i warsztatowe, w których znajdowały się cztery pojazdy opancerzone typu Tigr dostarczone do naprawy. Wszystkie pojazdy uległy zniszczeniu. Zginął również dowódca szkoły – podpułkownik o pseudonimie »Buryj«. Łączne straty osobowe wynoszą co najmniej 65 osób

— przekazała służba prasowa SBS.

Podkreśla się, że oprócz personelu i sprzętu zniszczono również zapasy amunicji oraz komponenty służące do produkcji systemów bezzałogowych.

Dowódca SBS Ukrainy Robert „Madiar” Browdi powiadomił, że w wyniku operacji specjalnej „Śnieg Achmata” zlikwidowano 65 kadetów sił specjalnych z 78. pułku sił specjalnych „Siewier-Achmat”, należącego do Centrum Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich w miejscowości Śnieżne, na terytorium okupowanym przez Rosję w obwodzie donieckim.

Browdi zaznaczył, że operacja „Śnieg Achmata” była starannie przygotowana i koordynowana przez Centrum Uderzeń Głębokich SBS we współpracy z wywiadem 1. oddziału SBS i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

red/PAP/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

