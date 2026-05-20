Minister spraw społecznych Szwecji, Jakob Forssmed, poinformował dziś o rozpoczęciu montażu tablic na szwedzkich lotniskach z informacjami na temat zagrożenia wirusem Ebola. Forssmed obawia się importu patogenu przez podróżnych.
Osoby ze szwedzkim obywatelstwem w Afryce
Nie można całkowicie wykluczyć przypadków zachorowań u osób powracających z krajów, gdzie ma miejsce epidemia
— podkreślił Forssmed, apelując o kontakt przy najmniejszych objawach chorobowych.
Według szwedzkiego resortu spraw zagranicznych w Demokratycznej Republice Konga oraz Ugandzie przebywa obecnie ok. 200 osób mających szwedzkie obywatelstwo.
Minister Forssmed zapewnił o przygotowaniu na wypadek pojawienia się wirusa Eboli w kraju poprzez całodobowe dyżury laboratoriów diagnostycznych oraz izolatki.
Czym jest wirus Ebola?
Zadanie przygotowania tablic informacyjnych z ostrzeżeniem oraz radami zostało zlecone Urzędowi Zdrowia Publicznego. Organ ten odpowiadał w Szwecji za działania podczas pandemii Covid-19. Wówczas nie zdecydowano się na lockdown, a jedynie zalecenia, a montaż tablic informacyjnych w portach lotniczych o koronawirusie był jednym z pierwszych kroków, jakie podjęto.
Światowa Organizacja Zdrowia podała w środę, że w DRK oraz w Ugandzie odnotowano ok. 600 podejrzanych przypadków zachorowań i 139 zgonów potencjalnie z powodu wirusa Ebola. Patogen wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, często kończącą się śmiercią. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby.
SC/PAP
