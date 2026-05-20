Szwedzi szykują się na Ebolę! Obawiają się powrotu swoich obywateli z Afryki

Ebola w Kongo. Plakat o objawach choroby / autor: PAP/EPA/MARIE JEANNE MUNYERENKANA
Minister spraw społecznych Szwecji, Jakob Forssmed, poinformował dziś o rozpoczęciu montażu tablic na szwedzkich lotniskach z informacjami na temat zagrożenia wirusem Ebola. Forssmed obawia się importu patogenu przez podróżnych.

Osoby ze szwedzkim obywatelstwem w Afryce

Nie można całkowicie wykluczyć przypadków zachorowań u osób powracających z krajów, gdzie ma miejsce epidemia

— podkreślił Forssmed, apelując o kontakt przy najmniejszych objawach chorobowych.

Według szwedzkiego resortu spraw zagranicznych w Demokratycznej Republice Konga oraz Ugandzie przebywa obecnie ok. 200 osób mających szwedzkie obywatelstwo.

Minister Forssmed zapewnił o przygotowaniu na wypadek pojawienia się wirusa Eboli w kraju poprzez całodobowe dyżury laboratoriów diagnostycznych oraz izolatki.

Czym jest wirus Ebola?

Zadanie przygotowania tablic informacyjnych z ostrzeżeniem oraz radami zostało zlecone Urzędowi Zdrowia Publicznego. Organ ten odpowiadał w Szwecji za działania podczas pandemii Covid-19. Wówczas nie zdecydowano się na lockdown, a jedynie zalecenia, a montaż tablic informacyjnych w portach lotniczych o koronawirusie był jednym z pierwszych kroków, jakie podjęto.

Światowa Organizacja Zdrowia podała w środę, że w DRK oraz w Ugandzie odnotowano ok. 600 podejrzanych przypadków zachorowań i 139 zgonów potencjalnie z powodu wirusa Ebola. Patogen wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, często kończącą się śmiercią. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby.

SC/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

