WIDEO

Minister Izraela wywołał międzynarodowy skandal. "Potworne, haniebne, nieludzkie"

  • Świat
  • opublikowano:
autor: X/@itamarbengvir
autor: X/@itamarbengvir

Szef MSZ Włoch Antonio Tajani wezwał ambasadora Izraela, by zaprotestować przeciwko postępowaniu izraelskiego ministra bezpieczeństwa publicznego Itamara Ben-Gwira, które uznał za brak szacunku dla godności człowieka. Minister opublikował nagranie, w którym wyśmiał aktywistów flotylii dla Strefy Gazy. Zachowanie ministra skrytykował premier Izraela Benjamin Netanjahu, a także szefowie dyplomacji Francji i Hiszpanii.

To my jesteśmy panami domu”

Na platformie społecznościowej Ben-Gwir zamieścił nagranie z portu Aszdod, do którego przywieziono zatrzymanych aktywistów kolejnej flotylli z pomocą dla Strefy Gazy. Marynarka Izraela w ostatnich dniach przechwyciła ponad 40 statków wchodzących w skład Flotylli Global Samud.

Na nagraniu widać, jak izraelski minister mówi związanym aktywistom:

Witajcie w Izraelu. To my jesteśmy panami domu.

W reakcji na to zdarzenie szef włoskiego MSZ, wicepremier Tajani napisał na platformie X:

To, co widać na wideo ministra Ben-Gwira jest absolutnie niedopuszczalne i wbrew wszelkiej elementarnej ochronie godności człowieka. W porozumieniu z prezes Rady Ministrów poleciłem wezwać natychmiast do MSZ ambasadora Izraela we Włoszech”.

Wcześniej premier Giorgia Meloni i wicepremier Tajani w wydanym oświadczeniu zażądali przeprosin za traktowanie działaczy. Jest wśród nich grupa Włochów.

Krytyka ze strony Hiszpanii i Francji

Zachowanie izraelskiego ministra skrytykowali szefowie dyplomacji Hiszpanii i Francji. Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot poinformował, że polecił wezwanie ambasadora Izraela do MSZ w związku z zachowaniem izraelskiego ministra Itamara Ben Gwira wobec aktywistów flotylli dla strefy Gazy. Zachowanie ministra Barrot uznał za „niedopuszczalne”.

Poleciłem, by wezwany został ambasador Izraela we Francji w celu wyrażenia naszego oburzenia i uzyskania wyjaśnień

— napisał Barrot na platformie X. Zauważył, że zachowanie Ben Gwira skrytykowali także członkowie rządu Izraela.

Bez względu na to, co myśli się o tej flotylli - a kilkakrotnie wyrażaliśmy naszą dezaprobatę dla tej akcji - nasi współobywatele, którzy w niej uczestniczą powinni być traktowani z szacunkiem i jak najszybciej uwolnieni

— podkreślił szef MSZ.

Także rząd Hiszpanii potępił sposób, w jaki traktowani są aktywiści z flotylli pomocowej, zatrzymani przez Izrael. MSZ w Madrycie odwołuje się do nagrania, w którym porwani obywatele Hiszpanii klęczą i określa to jako „potworne, haniebne i nieludzkie”.

To traktowanie jest potworne, haniebne, nieludzkie

— oświadczył hiszpański minister spraw zagranicznych Jose Manuela Albares.

Domagam się publicznych przeprosin od Izraela

— dodał.

Zapowiedział też pilne wezwanie izraelskiej charge d’affaires w Madrycie Dany Erlich.

Premier Izraela potępia

Zachowanie swojego ministra potępił również premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Sposób, w jaki minister Ben Gwir potraktował aktywistów flotylli, nie jest zgodny z wartościami i normami Izraela

— napisał Netanjahu na oficjalnym koncie w serwisie X.

PAP/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych