Szef MSZ Włoch Antonio Tajani wezwał ambasadora Izraela, by zaprotestować przeciwko postępowaniu izraelskiego ministra bezpieczeństwa publicznego Itamara Ben-Gwira, które uznał za brak szacunku dla godności człowieka. Minister opublikował nagranie, w którym wyśmiał aktywistów flotylii dla Strefy Gazy. Zachowanie ministra skrytykował premier Izraela Benjamin Netanjahu, a także szefowie dyplomacji Francji i Hiszpanii.
„To my jesteśmy panami domu”
Na platformie społecznościowej Ben-Gwir zamieścił nagranie z portu Aszdod, do którego przywieziono zatrzymanych aktywistów kolejnej flotylli z pomocą dla Strefy Gazy. Marynarka Izraela w ostatnich dniach przechwyciła ponad 40 statków wchodzących w skład Flotylli Global Samud.
Na nagraniu widać, jak izraelski minister mówi związanym aktywistom:
Witajcie w Izraelu. To my jesteśmy panami domu.
W reakcji na to zdarzenie szef włoskiego MSZ, wicepremier Tajani napisał na platformie X:
To, co widać na wideo ministra Ben-Gwira jest absolutnie niedopuszczalne i wbrew wszelkiej elementarnej ochronie godności człowieka. W porozumieniu z prezes Rady Ministrów poleciłem wezwać natychmiast do MSZ ambasadora Izraela we Włoszech”.
Wcześniej premier Giorgia Meloni i wicepremier Tajani w wydanym oświadczeniu zażądali przeprosin za traktowanie działaczy. Jest wśród nich grupa Włochów.
Krytyka ze strony Hiszpanii i Francji
Zachowanie izraelskiego ministra skrytykowali szefowie dyplomacji Hiszpanii i Francji. Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot poinformował, że polecił wezwanie ambasadora Izraela do MSZ w związku z zachowaniem izraelskiego ministra Itamara Ben Gwira wobec aktywistów flotylli dla strefy Gazy. Zachowanie ministra Barrot uznał za „niedopuszczalne”.
Poleciłem, by wezwany został ambasador Izraela we Francji w celu wyrażenia naszego oburzenia i uzyskania wyjaśnień
— napisał Barrot na platformie X. Zauważył, że zachowanie Ben Gwira skrytykowali także członkowie rządu Izraela.
Bez względu na to, co myśli się o tej flotylli - a kilkakrotnie wyrażaliśmy naszą dezaprobatę dla tej akcji - nasi współobywatele, którzy w niej uczestniczą powinni być traktowani z szacunkiem i jak najszybciej uwolnieni
— podkreślił szef MSZ.
Także rząd Hiszpanii potępił sposób, w jaki traktowani są aktywiści z flotylli pomocowej, zatrzymani przez Izrael. MSZ w Madrycie odwołuje się do nagrania, w którym porwani obywatele Hiszpanii klęczą i określa to jako „potworne, haniebne i nieludzkie”.
To traktowanie jest potworne, haniebne, nieludzkie
— oświadczył hiszpański minister spraw zagranicznych Jose Manuela Albares.
Domagam się publicznych przeprosin od Izraela
— dodał.
Zapowiedział też pilne wezwanie izraelskiej charge d’affaires w Madrycie Dany Erlich.
Premier Izraela potępia
Zachowanie swojego ministra potępił również premier Izraela Benjamin Netanjahu.
Sposób, w jaki minister Ben Gwir potraktował aktywistów flotylli, nie jest zgodny z wartościami i normami Izraela
— napisał Netanjahu na oficjalnym koncie w serwisie X.
PAP/tt
