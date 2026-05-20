Trwa 82. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Środa, 20 maja 2026 r.
06:30. Trump: Iran ma 2-3 dni lub do początku przyszłego tygodnia na zawarcie porozumienia
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że wstrzymał się ze wznowieniem ataków na Iran na 2-3 dni lub do początku przyszłego tygodnia, by „dać Iranowi szansę na zawarcie porozumienia”. Dodał, że negocjuje „jako zespół” z bliskowschodnimi sojusznikami USA.
06:00. „WSJ”: siły amerykańskie przechwyciły na Oceanie Indyjskim tankowiec powiązany z Iranem
Siły USA przechwyciły na Oceanie Indyjskim w nocy z poniedziałku na wtorek powiązany z Iranem tankowiec Skywave, objęty w marcu sankcjami za transportowanie ropy z tego kraju - podał dziennik „Wall Street Journal”, powołując się na trzech przedstawicieli amerykańskiej administracji.
Według firmy Lloyds List Intelligence, dostarczającej dane i usługi dotyczące transportu morskiego, na Skywave załadowano prawdopodobnie ponad milion baryłek ropy na irańskiej wyspie Chark, położonej na północy Zatoki Perskiej, na której znajduje się terminal naftowy - relacjonuje „WSJ”.
Po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskich bombardowań Iran zamknął cieśninę Ormuz, a następnie USA wprowadziły blokadę irańskich portów, uniemożliwiając w ten sposób eksport irańskiej ropy naftowej i gazu.
Jednak telewizja Al-Dżazira podała pod koniec kwietnia, że Iran składuje ropę na statkach znajdujących się poza regionem Bliskiego Wschodu; w lutym rezerwy te były szacowane na 127 mln baryłek, zaś Teheran nadal zarabia na eksporcie surowca, ponieważ na tankowcach będących w drodze do portów docelowych znajduje się obecnie między 160 mln a 183 mln baryłek irańskiej ropy.
red/wPolityce.pl/PAP/X/FB/media
