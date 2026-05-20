RELACJA. 82. dzień wojny z Iranem. Trump: Iran ma 2-3 dni lub do początku przyszłego tygodnia na zawarcie porozumienia

autor: PAP/EPA

Trwa 82. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Środa, 20 maja 2026 r.

06:30. Trump: Iran ma 2-3 dni lub do początku przyszłego tygodnia na zawarcie porozumienia

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że wstrzymał się ze wznowieniem ataków na Iran na 2-3 dni lub do początku przyszłego tygodnia, by „dać Iranowi szansę na zawarcie porozumienia”. Dodał, że negocjuje „jako zespół” z bliskowschodnimi sojusznikami USA.

06:00. „WSJ”: siły amerykańskie przechwyciły na Oceanie Indyjskim tankowiec powiązany z Iranem

Siły USA przechwyciły na Oceanie Indyjskim w nocy z poniedziałku na wtorek powiązany z Iranem tankowiec Skywave, objęty w marcu sankcjami za transportowanie ropy z tego kraju - podał dziennik „Wall Street Journal”, powołując się na trzech przedstawicieli amerykańskiej administracji.

Według firmy Lloyds List Intelligence, dostarczającej dane i usługi dotyczące transportu morskiego, na Skywave załadowano prawdopodobnie ponad milion baryłek ropy na irańskiej wyspie Chark, położonej na północy Zatoki Perskiej, na której znajduje się terminal naftowy - relacjonuje „WSJ”.

Po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskich bombardowań Iran zamknął cieśninę Ormuz, a następnie USA wprowadziły blokadę irańskich portów, uniemożliwiając w ten sposób eksport irańskiej ropy naftowej i gazu.

Jednak telewizja Al-Dżazira podała pod koniec kwietnia, że Iran składuje ropę na statkach znajdujących się poza regionem Bliskiego Wschodu; w lutym rezerwy te były szacowane na 127 mln baryłek, zaś Teheran nadal zarabia na eksporcie surowca, ponieważ na tankowcach będących w drodze do portów docelowych znajduje się obecnie między 160 mln a 183 mln baryłek irańskiej ropy.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

