Trwa 1547. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 20 maja 2026 r.
06:30. Ukraińskie MSZ: Rosja celowo przekierowuje nasze drony na państwa bałtyckie
Według MSZ w Kijowie Rosja celowo przekierowuje ukraińskie drony na państwa bałtyckie. Wbrew moskiewskiej propagandzie te państwa nigdy nie pozwalały na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków na Rosję – oświadczył we wtorek rzecznik MSZ w Kijowie Heorhij Tychyj.
Minister obrony Estonii Hanno Pevkur poinformował we wtorek, że myśliwiec F-16 sił NATO zestrzelił drona, prawdopodobnie ukraińskiego, w estońskiej przestrzeni powietrznej. Według portalu Delfi bezzałogowiec został unieszkodliwiony w okolicach jeziora Voertsjoarv na południu kraju. O wtargnięciu drona w łotewską przestrzeń powietrzną poinformowało tego samego dnia wojsko tego państwa.
Rzecznik ukraińskiej dyplomacji zapewnił, że Kijów współpracuje z odpowiednimi instytucjami państw bałtyckich, by zapobiec powtórce takich zdarzeń.
Ponownie podkreślamy, że — wbrew twierdzeniom rosyjskiej propagandy — ani Estonia, ani Łotwa, Litwa czy Finlandia nigdy nie pozwalały na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków na Rosję. Co więcej, Ukraina nigdy o to nie prosiła
— podkreślił Tychyj.
Oświadczył także, że Ukraina korzysta z prawa do samoobrony zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych.
Nasze legalne cele wojskowe znajdują się na terytorium Rosji i wykorzystujemy rosyjską przestrzeń powietrzną, aby do nich dotrzeć. Rosjanie nie mają prawa obwiniać Ukrainy, państw bałtyckich ani Finlandii o konsekwencje własnych działań, szerzej — swojej agresywnej wojny
— zaznaczył rzecznik ukraińskiego MSZ.
red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760677-relacja-1547-dzien-wojny-na-ukrainie
