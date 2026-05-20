RELACJA. 1547. dzień wojny na Ukrainie. Kijów: Rosja celowo przekierowuje nasze drony na państwa bałtyckie

Zniszczenia po rosyjskim ataku na Charków / autor: PAP/EPA
Trwa 1547. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Środa, 20 maja 2026 r.

06:30. Ukraińskie MSZ: Rosja celowo przekierowuje nasze drony na państwa bałtyckie

Według MSZ w Kijowie Rosja celowo przekierowuje ukraińskie drony na państwa bałtyckie. Wbrew moskiewskiej propagandzie te państwa nigdy nie pozwalały na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków na Rosję – oświadczył we wtorek rzecznik MSZ w Kijowie Heorhij Tychyj.

Minister obrony Estonii Hanno Pevkur poinformował we wtorek, że myśliwiec F-16 sił NATO zestrzelił drona, prawdopodobnie ukraińskiego, w estońskiej przestrzeni powietrznej. Według portalu Delfi bezzałogowiec został unieszkodliwiony w okolicach jeziora Voertsjoarv na południu kraju. O wtargnięciu drona w łotewską przestrzeń powietrzną poinformowało tego samego dnia wojsko tego państwa.

Rzecznik ukraińskiej dyplomacji zapewnił, że Kijów współpracuje z odpowiednimi instytucjami państw bałtyckich, by zapobiec powtórce takich zdarzeń.

Ponownie podkreślamy, że — wbrew twierdzeniom rosyjskiej propagandy — ani Estonia, ani Łotwa, Litwa czy Finlandia nigdy nie pozwalały na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków na Rosję. Co więcej, Ukraina nigdy o to nie prosiła

— podkreślił Tychyj.

Oświadczył także, że Ukraina korzysta z prawa do samoobrony zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych.

Nasze legalne cele wojskowe znajdują się na terytorium Rosji i wykorzystujemy rosyjską przestrzeń powietrzną, aby do nich dotrzeć. Rosjanie nie mają prawa obwiniać Ukrainy, państw bałtyckich ani Finlandii o konsekwencje własnych działań, szerzej — swojej agresywnej wojny

— zaznaczył rzecznik ukraińskiego MSZ.

red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

