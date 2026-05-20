W lipcu ma odbyć się kluczowa rozprawa w sprawie zabójswta Charliego Kirka, amerykańskiego konserwatywnego działacza, założyciela ruchu Turning Point. Prawnicy oskarżonego zabójstwo Tylera Robinsona zwrócili się do sędziego z wnioskiem o… utajnienie części dowodów.
31-letni Kirk został postrzelony 10 września na oczach tłumów, w trakcie przemówienia na uniwersytecie Utah Valley. Zmarł po przewiezieniu do szpitala.
O jego zabójstwo oskarżony jest 22-letni Tyler Robinson, który według ustaleń miał mieć lewicowe poglądy.
Utajnienie
Teraz, tuż przed kluczową rozprawą obrońcy oskarżonego chcą utajnienia części dowodów w sprawie zabójstwa.
Według nich transmisje na żywo z rozprawy sądowej mogą wpływać na potencjalnych ławników. Na początku maja sąd orzekł bowiem, że kamery mediów będą mogły być obecne na sali sądowej podczas przyszłych rozpraw.
Kluczowa rozprawa
Co więcej, adwokaci chcą, aby w trybie niejawnym przeprowadzona została wstępna część rozprawy ich klienta, która odbyć się ma w dniach 6-10 lipca.
Podczas rozprawy tej zostanie wysłuchana także prokuratura. Sąd dokona oceny materiału dowodowego przeciwko Robinsonowi.
Adrian Siwek/News Nation
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760661-prawnicy-zabojcy-charliego-kirka-chca-utajnienia-dowodow
