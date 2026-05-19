Strażacy z Millcreek w amerykańskim stanie Utah przybyli na ratunek około 25 mln pszczół. „Owady były przewożone ciężarówką, która zepsuła się na drodze w czasie upałów” - przekazała agencja UPI.
Podczas gdy mechanicy pracowali przy ciężarówce, strażacy ostrożnie spryskiwali przyczepę wodą używając węża, aby zapewnić pszczołom chłód, spokój i bezpieczeństwo podczas upału
— poinformowała w serwisie społecznościowym straż pożarna.
Ciężarówka przewoziła ok. 25 mln pszczół w 480 pojemnikach.
Z radością informujemy, że żaden strażak nie ucierpiał podczas akcj
— przekazała straż.
Czytaj także
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760634-strazacy-uratowali-miliony-pszczol-przed-smiercia
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.