Upał, awaria i miliony zagrożonych pszczół. Akcja amerykańskich strażaków robi wrażenie!

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Strażacy z Millcreek w amerykańskim stanie Utah przybyli na ratunek około 25 mln pszczół. „Owady były przewożone ciężarówką, która zepsuła się na drodze w czasie upałów” - przekazała agencja UPI.

Podczas gdy mechanicy pracowali przy ciężarówce, strażacy ostrożnie spryskiwali przyczepę wodą używając węża, aby zapewnić pszczołom chłód, spokój i bezpieczeństwo podczas upału

— poinformowała w serwisie społecznościowym straż pożarna.

Ciężarówka przewoziła ok. 25 mln pszczół w 480 pojemnikach.

Z radością informujemy, że żaden strażak nie ucierpiał podczas akcj

— przekazała straż.

PAP/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

