Katastrofa przy granicy z Polską! Runął budynek, ranni turyści

Niemiecka policja i miejsce katastrofy / autor: Fratria/X/der Spiegel
Trwa akcja ratunkowa po zawaleniu się budynku wielorodzinnego w niemieckim Görlitz, tuż przy granicy z Polską. Służby poszukują osób, z którymi nie udało się dotąd skontaktować. Według wstępnych ustaleń przyczyną katastrofy mógł być wybuch gazu.

Trwa akcja ratunkowa

Do zdarzenia doszło w centrum Görlitz, przy ulicy James-von-Moltke-Straße. Jak poinformowała dziś policja, pod gruzami mogą znajdować się trzy osoby. Początkowo mówiono o pięciu zaginionych, jednak z dwiema udało się nawiązać kontakt.

Czują się dobrze i w momencie zawalenia się budynku nie było ich wewnątrz

— przekazały służby cytowane przez dw.com.

Na miejscu pracują strażacy, ratownicy medyczni i policja. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano również okoliczne budynki.

Podejrzenie wybuchu gazu

Według niemieckiej policji budynek zawalił się w poniedziałek wczesnym wieczorem. Funkcjonariusze biorą pod uwagę, że mogło dojść do wycieku i eksplozji gazu. Z tego powodu szeroko zabezpieczono teren wokół miejsca katastrofy.

Według policji w budynku znajdowały się mieszkania na wynajem i apartamenty wakacyjne. Jak podaje urząd porządkowy, budynek ten należy do spółdzielni mieszkaniowej KommWohnen, która jest spółką zależną miasta Görlitz.

— czytamy w dw.com

W budynku mogli być turyści

Niemieckie media informują, że w chwili katastrofy w domu mogli przebywać turyści. Agencja DPA przytacza relację mężczyzny, który obawia się, że pod gruzami mogą znajdować się jego żona i kuzynka.

Mężczyzna powiedział, że usłyszał wybuch podczas zakupów w pobliskim supermarkecie. Wcześniej razem z obiema kobietami przyjechał do Görlitz na urlop i zatrzymał się w jednym z mieszkań w zawalonym budynku. Po powrocie zastał już jedynie rumowisko.

Miasto po obu stronach granicy

Görlitz, liczące około 57 tys. mieszkańców, leży w Saksonii nad Nysą Łużycką i wraz z polskim Zgorzelcem tworzy transgraniczne miasto europejskie.

SC/dw.com

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

