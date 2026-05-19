Shakira uniewinniona, ale to nie koniec walki. Gra toczy się o miliony euro

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/moerschy
Hiszpański Krajowy Sąd Karny i Administracyjny uniewinnił, w postępowaniu apelacyjnym, kolumbijską gwiazdę muzyki pop Shakirę od zarzutu oszustwa podatkowego. Państwo będzie musiało zwrócić jej około 60 mln euro” – poinformował portal radia Cadena SER.

Hiszpański urząd skarbowy nałożył karę na 49-letnią piosenkarkę w 2021 r., argumentując, że w 2011 r. była hiszpańską rezydentką podatkową. Jak zaznaczył sąd, administracja nie była jednak w stanie wykazać, że w 2011 r. artystka, związana wówczas z piłkarzem klubu FC Barcelona - Gerardem Pique, przebywała nieprzerwanie na terenie kraju co najmniej 183 dni.

Obrona podkreślała, że Shakira „nie miała w Hiszpanii domu ani dzieci, ani też nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej w tym kraju”, a ponadto była w trasie koncertowej w prawie 40 krajach na całym świecie.

Każdy etap postępowania wyciekał do mediów, zniekształcany i wyolbrzymiany, a moje imię i wizerunek publiczny wykorzystywano do wysyłania groźby pozostałym podatnikom

— oświadczyła po ogłoszeniu wyroku cytowana przez radio Cadena SER piosenkarka.

Hiszpański fiskus złoży odwołanie

Hiszpański fiskus zapowiedział, że złoży odwołanie od decyzji i nie dokona żadnej płatności do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

Postępowanie dotyczy wyłącznie 2011 roku i nie ma wpływu na kolejne lata. W 2023 r. Shakira zawarła ugodę w sprawie zarzutu przestępstwa podatkowego za lata 2012-2014, godząc się na zapłacenie grzywny w wysokości 7,3 mln euro.

Shakira to jedna z najpopularniejszych piosenkarek na świecie. W maju zaprezentowała utwór „Dai Dai”, który będzie oficjalną piosenką nadchodzących mistrzostw świata w piłce nożnej. To już kolejny raz, kiedy Shakira odpowiada za główny motyw muzyczny na mundial.

PAP/tt

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

