Atak na kalifornijski meczet. Trzy osoby zastrzelone, co z napastnikami? Trump zabrał głos

Służby na miejscu strzelaniny w największym meczecie w San Diego w Kalifornii – Islamic Center of San Diego / autor: PAP/EPA

Pięć osób, w tym dwóch domniemanych napastników, zginęło w strzelaninie w największym meczecie w San Diego w Kalifornii – Islamic Center of San Diego. Policja bada sprawę jako możliwe przestępstwo na tle nienawiści.

Strzelanina w meczecie

Trzy osoby, w tym ochroniarz meczetu, zostały zastrzelone w poniedziałek w Islamic Center of San Diego w dzielnicy Clairemont. Dwóch zamachowców odnaleziono martwych w samochodzie kilka ulic dalej. Według policji prawdopodobnie popełnili samobójstwo.

Prezydent Donald Trump oświadczył, że został poinformowany o sytuacji i administracja „będzie bardzo dokładnie przyglądać się sprawie”.

Przekazują raport w tej sprawie, w meczecie… i to jest straszna sytuacja

— ocenił cytowany przez CNN prezydent USA.

Na miejsce skierowano od 50 do 100 policjantów

Szef policji w San Diego, Scott Wahl, poinformował, że funkcjonariusze otrzymali pierwsze zgłoszenie o uzbrojonym napastniku około godziny 11.43 czasu lokalnego. Na miejsce skierowano od 50 do 100 policjantów, którzy prowadzili przeszukanie budynku pomieszczenie po pomieszczeniu, wyważając część drzwi. Nazwał sytuację jako „skrajnie chaotyczną” i podkreślił, że śledczy traktują sprawę jako możliwe przestępstwo z nienawiści.

To najgorszy koszmar każdej społeczności

— powiedział podczas konferencji prasowej. Dodał też, że ochroniarz meczetu odegrał „kluczową rolę” w zapobieżeniu jeszcze większej tragedii. Według policji obaj podejrzani mieli 17 i 19 lat.

Jak podały CNN i Axios, niemal równocześnie z przyjazdem policji do meczetu zaczęły napływać zgłoszenia o kolejnych strzałach kilka przecznic dalej. Policja poinformowała, że ostrzelany został pracownik firmy ogrodniczej, jednak nie odniósł obrażeń. Funkcjonariusze odnaleźli samochód z ciałami dwóch podejrzanych. Śledczy analizują obecnie nagrania z kamer monitoringu i inne dowody, próbując ustalić motyw ataku.

Data była nieprzypadkowa?

Zwierzchnik meczetu imam Taha Hassane nazwał atak „oburzającym aktem przemocy wymierzonym w miejsce kultu”. Podkreślił, że centrum islamskie służy modlitwie, edukacji i spotkaniom społeczności. Ośrodek pełni także funkcję szkoły; według władz wszystkie dzieci ewakuowano bezpiecznie pod eskortą policji.

Do strzelaniny doszło w czasie Zu al-Hidżdża (Dhul Hijjah) – jednego z najświętszych miesięcy w islamie, rozpoczynającego sezon pielgrzymki (hadżdżu) i prowadzącego do święta Eid al-Adha (Święta Ofiarowania). Gubernator Kalifornii Gavin Newsom oraz burmistrz San Diego Todd Gloria poinformowali, że są na bieżąco informowani o sytuacji.

