RELACJA. 1546. dzień wojny. Magazyn ropy na Łotwie trafiony przez ukraińskie drony będzie zamknięty

Zdjęcie udostępnione przez Państwową Służbę Ratownictwa przedstawia ukraińskich ratowników pracujących na miejscu rosyjskiego ataku na dzielnicę mieszkalną w Dnieprze / autor: PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT HANDOUT
Trwa 1546. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Wtorek, 19 maja 2026 r.

07:02. Magazyn ropy na Łotwie trafiony przez ukraińskie drony będzie zamknięty

Magazyn ropy w Rzeżycy w płd.-wsch. Łotwie, niedaleko granicy z Rosją, zostanie zamknięty po tym, jak na początku maja ukraińskie drony uderzyły w znajdujące się na jego terenie zbiorniki paliwa - poinformował łotewski nadawca LSM.

W wyniku uderzenia dwóch bezzałogowców, do czego doszło nad ranem 7 maja, prowadząca skład spółka East West Transit poniosła niewielkie straty, ponieważ zbiorniki były wówczas puste. Jednak - jak podkreślono - kierownictwo firmy zdecydowało o zaprzestaniu działalności w bazie w Rzeżycy (Rezekne), ok. 50 km od granicy z Rosją, ze względu na „brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom”.

Firma zarządza siecią dystrybucji paliw „Latvijas Nafta”, mającej kilkadziesiąt stacji na terenie kraju. LSM nie udało się jednak potwierdzić jak aktywnie w ostatnim czasie działała zamykana baza paliwowa.

06:50. Rosyjskie straty bojowe

Rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 1140 żołnierzy (łącznie 1 351 150 od początku pełnoskalowej wojny) - podaje ukraiński Sztab Generalny.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

