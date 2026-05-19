Trwa 1546. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 19 maja 2026 r.
07:02. Magazyn ropy na Łotwie trafiony przez ukraińskie drony będzie zamknięty
Magazyn ropy w Rzeżycy w płd.-wsch. Łotwie, niedaleko granicy z Rosją, zostanie zamknięty po tym, jak na początku maja ukraińskie drony uderzyły w znajdujące się na jego terenie zbiorniki paliwa - poinformował łotewski nadawca LSM.
W wyniku uderzenia dwóch bezzałogowców, do czego doszło nad ranem 7 maja, prowadząca skład spółka East West Transit poniosła niewielkie straty, ponieważ zbiorniki były wówczas puste. Jednak - jak podkreślono - kierownictwo firmy zdecydowało o zaprzestaniu działalności w bazie w Rzeżycy (Rezekne), ok. 50 km od granicy z Rosją, ze względu na „brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom”.
Firma zarządza siecią dystrybucji paliw „Latvijas Nafta”, mającej kilkadziesiąt stacji na terenie kraju. LSM nie udało się jednak potwierdzić jak aktywnie w ostatnim czasie działała zamykana baza paliwowa.
06:50. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 1140 żołnierzy (łącznie 1 351 150 od początku pełnoskalowej wojny) - podaje ukraiński Sztab Generalny.
red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
