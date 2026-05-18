Brzmi znajomo... Orban obalony, to eurokraci mogą odblokować fundusze Węgrom. Magyar już po słowie z Brukselą

  • Świat
  • opublikowano:
Magyar zapowiada odblokowanie funduszy / autor: EPA/Zoltan Balogh HUNGARY OUT Dostawca: PAP/EPA. HUNGARY OUT
Magyar zapowiada odblokowanie funduszy / autor: EPA/Zoltan Balogh HUNGARY OUT Dostawca: PAP/EPA. HUNGARY OUT

Dzięki intensywnym pracom, wszystkie kwestie dotyczące funduszy Unii Europejskiej należnych Węgrom mogą zostać rozwiązane do końca sierpnia” - powiedział węgierski premier Peter Magyar.

Magyar podkreślił podczas konferencji prasowej, że kwestia ta jest „najwyższym priorytetem” jego gabinetu, zauważając, że w weekend wymienił w tej sprawie listy z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Dodał, że rozmowy między członkami rządu a przedstawicielami KE, którzy przebywają w Budapeszcie do piątku, rozpoczną się w poniedziałek.

Premier zapewnił, że obie strony zgodziły się, że „te pieniądze należą do Węgier, do narodu węgierskiego, do węgierskiego systemu opieki zdrowotnej, węgierskiego systemu edukacji i do infrastruktury”. Dodał, że Budapeszt i Bruksela robią wszystko, co możliwe, aby podpisać w przyszłym tygodniu porozumienie polityczne, które pozwoliłoby na rozstrzygnięcie otwartych kwestii.

Zablokowanie funduszy

Węgry pod rządami Orbana utraciły dostęp do około 17 mld euro, co stanowi blisko 10 proc. rocznego PKB tego kraju. 10 mld euro pochodzi z funduszu odbudowy, uruchomionego po pandemii Covid-19; termin wyznaczony na wydanie tych pieniędzy upływa już w sierpniu. Pozostałe 7 mld euro to fundusze z siedmioletniego budżetu UE, przeznaczone na rozwój regionów. Obecna wieloletnia perspektywa finansowa UE kończy się w 2027 r.

Komisja Europejska uzależniła odblokowanie Węgrom dostępu do pieniędzy od przeprowadzenia reform, dotyczących m.in. „zagwarantowania niezależności sądownictwa” i „walki z korupcją”.

Czytaj także

Adrian Siwek/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych