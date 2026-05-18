„Dzięki intensywnym pracom, wszystkie kwestie dotyczące funduszy Unii Europejskiej należnych Węgrom mogą zostać rozwiązane do końca sierpnia” - powiedział węgierski premier Peter Magyar.
Magyar podkreślił podczas konferencji prasowej, że kwestia ta jest „najwyższym priorytetem” jego gabinetu, zauważając, że w weekend wymienił w tej sprawie listy z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Dodał, że rozmowy między członkami rządu a przedstawicielami KE, którzy przebywają w Budapeszcie do piątku, rozpoczną się w poniedziałek.
Premier zapewnił, że obie strony zgodziły się, że „te pieniądze należą do Węgier, do narodu węgierskiego, do węgierskiego systemu opieki zdrowotnej, węgierskiego systemu edukacji i do infrastruktury”. Dodał, że Budapeszt i Bruksela robią wszystko, co możliwe, aby podpisać w przyszłym tygodniu porozumienie polityczne, które pozwoliłoby na rozstrzygnięcie otwartych kwestii.
Zablokowanie funduszy
Węgry pod rządami Orbana utraciły dostęp do około 17 mld euro, co stanowi blisko 10 proc. rocznego PKB tego kraju. 10 mld euro pochodzi z funduszu odbudowy, uruchomionego po pandemii Covid-19; termin wyznaczony na wydanie tych pieniędzy upływa już w sierpniu. Pozostałe 7 mld euro to fundusze z siedmioletniego budżetu UE, przeznaczone na rozwój regionów. Obecna wieloletnia perspektywa finansowa UE kończy się w 2027 r.
Komisja Europejska uzależniła odblokowanie Węgrom dostępu do pieniędzy od przeprowadzenia reform, dotyczących m.in. „zagwarantowania niezależności sądownictwa” i „walki z korupcją”.
Adrian Siwek/PAP
