Niespodziewany "występ" dla Pary Prezydenckiej. 5-letni Kubuś nie chciał zejść z rąk Pierwszej Damy

Para prezydencka w drodze na Monte Cassino / autor: PAP/Leszek Szymański
Prezydent Karol Nawrocki po szeregu spotkań z premier Giorgią Meloni i prezydentem Włoch Sergio Mattarellą udał się do Monte Cassino, by wziąć udział w uroczystościach związanych z 82. rocznicą bitwy o wzgórze z udziałem 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Na miejscu Para Prezydencka rozmawiała z polskimi turystami, gdzie spotkała ich miła niespodzianka.

Czerwone maki…” na rękach Pierwszej Damy

W drodze na wzgórze Para Prezydencka spotkała 5-letniego Kubę z rodziną. Chłopiec odśpiewał dzielnie przed głową państwa znaną pieśń „Czerwone maki na Monte Cassino”. Co ciekawe cały utwór wykonał będąc na rękach Pierwszej Damy RP.

Doskonałość partnerstwa między Rzymem a Warszawą

Udział w uroczystościach związanych z 82. rocznicą bitwy o Monte Cassino jest częścią wizyty pary prezydenckiej we Włoszech. Wcześniej prezydent wraz z małżonką byli gośćmi premier Giorgią Meloni, która na sowim koncie opublikowała ceremonię powitania polskiej Pary Prezydenckiej.

Przyjęłam dzisiaj w Palazzo Chigi (siedzibie kancelarii premier Włoch - PAP) prezydenta Polski Karola Nawrockiego. W centrum rozmowy (znalazły się) doskonałość i solidność dwustronnego partnerstwa między Rzymem a Warszawą i główne scenariusze międzynarodowych kryzysów”

— podkreśliła szefowa włoskiego rządu na platformie X.

SC/X/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

