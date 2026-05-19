Zakażenia hantawirusem to dla świata test i sygnał, że ludzkość musi być przygotowana na walkę z pandemiami - napisał dziennik „Times”, przestrzegając przed ograniczaniem funduszy na tworzenie szczepionek.
Gazeta podkreśliła w komentarzu redakcyjnym, że zagrożenie związane z zakażeniami na wycieczkowcu MV Hondius jest nieporównywalne do pandemii Covid-19, ale w przyszłości ludzkość może nie mieć tyle szczęścia. Dziennik przypomniał, że choroby odzwierzęce stają się coraz powszechniejsze.
Nie czas dziś na ograniczenie funduszy na badaniami nad szczepionkami i przygotowania na pandemię, tak jak to miało miejsce w USA i Argentynie
— czytamy w tekście. To nawiązanie, między innymi, do zeszłorocznej decyzji administracji Donalda Trumpa, by zaprzestać finansowania badań nad szczepionkami mRNA, a także do zamrożenia federalnych wydatków na szczepienia zarządzonego przez prezydenta Argentyny Javiera Mileia.
Autorzy tekstu w „Timesie” podkreślili, że sytuacja na statku uwypukliła potrzebę większej czujności i skoordynowanych działań międzynarodowych.
Jeśli nie wyciągniemy lekcji z błędów z czasów Covidu, możemy zapłacić ogromną cenę za ich powtórzenie
— ostrzegła gazeta.
Czy światu grozi kolejna pandemia?
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 13 maja, że światu prawdopodobnie nie grozi kolejna pandemia, wywołana przez zdolne przenosić się między ludźmi hantawirusy. Patogeny te nie infekują bowiem, tak łatwo, jak wirus SARS-CoV-2 powodujący Covid-19. Jednocześnie WHO podkreśliła, że zagrożenie nie minęło.
MV Hondius wypłynął z Argentyny w rejs po Atlantyku pierwszego kwietnia. Trzeciego maja WHO poinformowała o śmierci trzech osób po zakażeniu hantawirusem, przenoszonym głównie przez gryzonie.
MV Hondius wpłynął w poniedziałek do portu w Rotterdamie. Zostanie zdezynfekowany, a jego załoga przejdzie kwarantannę. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Jak informowało wcześniej polskie MSZ, nie wymaga on pomocy medycznej.
tkwl/PAP
