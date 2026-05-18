Trwa 80. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Poniedziałek, 18 maja 2026 r.
08:00. Trump: z Iranu „nic nie zostanie”, jeśli szybko nie zawrze pokoju
Prezydent USA Donald Trump w niedzielę wezwał Iran, by szybko zawarł układ pokojowy, bo w przeciwnym razie „nic z niego nie zostanie”. Według portalu Axios prezydent ma we wtorek odbyć spotkanie na temat możliwego wznowienia ataków.
Czas ucieka Iranowi i niech lepiej się ruszą, SZYBKO, albo nic z nich nie zostanie. CZAS UCIEKA!
— napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.
W ostatnich dniach amerykański prezydent sugerował, że może wznowić bombardowanie Iranu. W piątek potwierdził, że odrzucił ostatnią propozycję porozumienia Iranu; powtórzył, że Iran musi przekazać swoje zapasy wzbogaconego uranu, albo USA same je wezmą. Wyraził jednocześnie gotowość do zaakceptowania rozwiązania, które polegałoby na wstrzymaniu przez Iran wzbogacania uranu na 20 lat, lecz zaznaczył, że konieczne są „prawdziwe” gwarancje. Iran miał zaoferować krótsze, 12-letnie moratorium.
Do wznowienia ataków na Iran - w tym na cywilną infrastrukturę w tym kraju - w niedzielę zachęcał m.in. republikański senator Lindsey Graham, twierdząc, że może to być sposób na zmianę postawy negocjacyjnej reżimu.
Tak, wzywam do zaszkodzenia tego reżimowi. Zaszkodzenia mu bardziej. Może pójdą na układ, jeśli wystarczająco się im zaszkodzi
— powiedział wpływowy senator w wywiadzie dla stacji NBC News.
Według portalu Axios Trump we wtorek odbędzie naradę z czołowymi doradcami na temat opcji militarnych w sprawie Iranu. Zarówno Trump, jak i Pentagon i wojsko przekonywali publicznie, że wszystkie cele militarne operacji zostały już zrealizowane. Administracja dementowała też doniesienia mówiące, że Iran zachował 70 proc. arsenału rakiet i wyrzutni.
red/PAP/X
