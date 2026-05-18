Trwa 1545. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 18 maja 2026 r.
08:40. W rosyjskich atakach zginęła jedna osoba, rannych zostało 40; dron trafił w chiński statek
Jedna osoba zginęła, a 40 zostało rannych w zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Najintensywniej ostrzeliwane były obwody: dniepropietrowski, zaporoski, chersoński i odeski. Na Morzu Czarnym rosyjski dron trafił w chiński statek handlowy – poinformowały w poniedziałek władze ukraińskie.
W obwodzie chersońskim na południu kraju Rosjanie zaatakowali ponad 30 miejscowości, uderzając w obiekty infrastruktury, dzielnice mieszkalne, sklepy i pojazdy.
W związku z rosyjską agresją jedna osoba zginęła, a dziewięć zostało rannych
— napisał na Telegramie szef wojskowych władz obwodowych Ołeksandr Prokudin. W kolejnych wpisach przekazał, że jeszcze dwie osoby zostały ranne od uderzeń dronami w poniedziałek w godzinach porannych
W obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy zaatakowanych zostało sześć rejonów (powiatów). W mieście Dniepr uszkodzone zostały bloki mieszkalne, domy prywatne, uczelnia, świątynia, przedsiębiorstwo i samochody.
26 osób zostało rannych. Przeciwnik atakował sześć rejonów obwodu dronami, artylerią i bombami lotniczymi
— przekazał szef władz obwodowych Ołeksandr Hanża.
Trzy osoby zostały ranne w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie kraju, gdzie wojska rosyjskie zaatakowały 42 miejscowości. W Odessie nad Morzem Czarnym, która atakowana była dronami uderzeniowymi, ranne zostały dwie osoby, w tym 11-letni chłopiec – podały lokalne władze.
Rzecznik Marynarki Wojennej Ukrainy Dmytro Płetenczuk poinformował ponadto, że Rosjanie w godzinach nocnych zaatakowali chiński statek handlowy.
Ciekawe, co powodowało Rosjanami, kiedy dziś w nocy zdecydowali się na uderzenie Shahedem w chiński statek handlowy na naszych wodach terytorialnych. Obyło się bez ofiar, ale jest to coś nowego. Doszło to pomyłki, towarzysze?
— napisał Płetenczuk na Facebooku.
Siły Powietrzne Ukrainy podały w porannym raporcie, że wojska rosyjskie zastosowały 546 środków napaści powietrznej – 22 rakiety i 524 drony. Cztery rakiety i 503 bezzałogowce nie dotarły do celów, gdyż zostały zestrzelone albo unieszkodliwione środkami walki radioelektronicznej.
07:10. SBU: przeprowadziliśmy uderzenia w rafinerię w Moskwie i lotnisko na Krymie
Siły ukraińskie przeprowadziły ataki na rafinerię w Moskwie, zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii oraz lotnisko wojskowe na okupowanym przez Rosję Krymie – poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).
W obwodzie moskiewskim trafione zostały zakłady Angstrem, które dostarczają półprzewodniki dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego i są objęte sankcjami USA, Moskiewska Rafineria Ropy Naftowej, stacja przepompowywania ropy naftowej Soniecznogorska oraz stacja przepompowywania ropy naftowej Wołodarskoje
— podała SBU.
W komunikacie przekazano, że na Krymie trafiono w obiekty infrastruktury i środki obrony przeciwlotniczej lotniska Belbek, w tym system przeciwlotniczy Pancyr-S2, hangar z radarem do systemu S-400, system kierowania dronami Orion oraz naziemną stację kierowania dronami Forpost, punkt przekazywania danych ziemia–powietrze, wieżę kontroli lotów oraz hangar na lotnisku Belbek.
Takie operacje specjalne SBU mają kluczowe znaczenie dla osłabienia potencjału wojennego Rosji. Trafienia w przedsiębiorstwa kompleksu wojskowo-przemysłowego, infrastrukturę wojskową oraz logistykę naftową ograniczają możliwości przeciwnika do kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie
— oświadczył szef SBU Jewhenij Chmara.
Te uderzenia pokazują, że nawet najlepiej chroniony obwód moskiewski nie jest bezpieczny. SBU i Siły Obrony Ukrainy będą nadal prowadzić precyzyjne operacje specjalne wymierzone w niszczenie zasobów wojskowych przeciwnika
— zapewnił Chmara.
Przedstawiciele władz rosyjskich poinformowali w niedzielę, że w atakach dronów na obwód moskiewski zginęły cztery osoby, a 12 zostało rannych. Według rosyjskiego resortu obrony zestrzelono 556 bezzałogowców.
red/PAP/X/
