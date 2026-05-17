Dwa wojskowe odrzutowce zderzyły się w niedzielę podczas pokazu lotniczego w pobliżu bazy sił powietrznych USA Mountain Home w stanie Idaho w USA; członkowie obu załóg zdołali się katapultować i nie odnieśli obrażeń – podała lokalna gazeta „Idaho Statesman”.
Rzecznik prasowy bazy, cytowany przez Reutersa, poinformował, że na miejscu pracują służby ratunkowe, a także śledczy mający ustalić przyczynę zdarzenia.
Według ustaleń „Idaho Statesman” dwa odrzutowce wojskowe EA-18G Growler zderzyły się w powietrzu w odległości około 3 km od bazy Mountain Home podczas pokazu Gunfighter Skies Air Show.
Jak podała lokalna gazeta na swojej stronie internetowej, wszyscy czterej piloci zdołali się katapultować i wylądowali ze spadochronem. Nie odnieśli przy tym żadnych obrażeń.
Pokazy lotnicze Gunfighter Skies zostały wznowione w tym roku po ośmioletniej przerwie, po tym gdy w 2018 r. w wypadku podczas wydarzenia zginął pilot lotni.
kk/PAP/X
