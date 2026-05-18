Sieć obiegło dramatyczne nagranie. Pokazuje moment, w którym pociąg towarowy uderza z całym impetem w cysternę z nieczystościami na przejeździe kolejowym w Wirginii, co doprowadziło do potężnej eksplozji odpadów. Szczegóły tego zdarzenia opisał „The Independent”.
Do zdarzenia doszło w Chesapeake w stanie Wirginia. Policja poinformowała, że kierowca pojazdu asenizacyjnego odniósł obrażenia zagrażające życiu i został przetransportowany do szpitala. Nikt z załogi pociągu nie odniósł obrażeń.
Wstrząsające nagranie nietypowego zderzenia
Na nagraniu, które zarejestrował przypadkowy przechodzień, widać, jak ciężarówka niemal przejeżdża przez tory kolejowe, w czasie gdy rozpędzony pociąg uderza w jej tył, w wyniku czego pojazd przewraca się i eksploduje zieloną cieczą.
Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca ciężarówki nie zatrzymał się na znaku stop przed zderzeniem
— podała policja, która prowadzi dochodzenie w sprawie.
Funkcjonariusze przekazali też, że po zderzeniu „nie ma bezpośredniego zagrożenia” dla społeczeństwa.
The Independent
