Wstrząsające nagranie! Pociąg z impetem wjechał w... cysternę ze ściekami, a ta eksplodowała

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/X/@FoxNews
Sieć obiegło dramatyczne nagranie. Pokazuje moment, w którym pociąg towarowy uderza z całym impetem w cysternę z nieczystościami na przejeździe kolejowym w Wirginii, co doprowadziło do potężnej eksplozji odpadów. Szczegóły tego zdarzenia opisał „The Independent”.

Do zdarzenia doszło w Chesapeake w stanie Wirginia. Policja poinformowała, że kierowca pojazdu asenizacyjnego odniósł obrażenia zagrażające życiu i został przetransportowany do szpitala. Nikt z załogi pociągu nie odniósł obrażeń.

Na nagraniu, które zarejestrował przypadkowy przechodzień, widać, jak ciężarówka niemal przejeżdża przez tory kolejowe, w czasie gdy rozpędzony pociąg uderza w jej tył, w wyniku czego pojazd przewraca się i eksploduje zieloną cieczą.

Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca ciężarówki nie zatrzymał się na znaku stop przed zderzeniem

— podała policja, która prowadzi dochodzenie w sprawie.

Funkcjonariusze przekazali też, że po zderzeniu „nie ma bezpośredniego zagrożenia” dla społeczeństwa.

The Independent/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

