„Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch” - poinformowały lokalne władze. Wczoraj kierowca rozpędzonym samochodem wjechał w grupę przechodniów w Modenie, raniąc osiem osób, w tym trzy ciężko.
Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Gdy został schwytany przez grupę mężczyzn, zranił nożem jednego z nich. Osoby te przekazały napastnika w ręce policji.
Cytowany przez agencję ANSA burmistrz miejscowości Gianni Gargano podał, że dwie z czterech rannych osób już opuściły szpital. Dodał, że dziś odwiedził dom polskiej rodziny, by przekazać jej wyrazy bliskości.
Meloni odwołała wizytę na Cyprze
Rannych i lekarzy odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Szefowa rządu w związku ze zdarzeniem odwołała zaplanowaną na dziś wizytę na Cyprze, w czasie której miała spotkać się z prezydentem tego państwa Nikosem Christodulidisem.
To, co wydarzyło się w Modenie, gdzie mężczyzna potrącił kilku pieszych, a następnie miał dźgnąć nożem przechodnia, jest sprawą niezwykle poważną. Wyrażam solidarność z rannymi i ich rodzinami. Składam również podziękowania obywatelom, którzy odważnie interweniowali, aby powstrzymać sprawcę, oraz organom ścigania za ich reakcję. Rozmawiałem z burmistrzem i pozostaję w stałym kontakcie z władzami, aby śledzić rozwój sytuacji. Ufam, że sprawca zostanie w pełni pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny
— napisała wczoraj Meloni w serwisie X.
Wcześniej rzecznik MSZ Maciej Wewiór informował, że wśród poszkodowanych w Modenie jest obywatelka Polski. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka.
PAP/X/tt
