RELACJA. 1544. dzień wojny na Ukrainie. Sztab Generalny: Odzyskano od Rosjan 528 ciał, które mogą należeć do naszych żołnierzy

1544. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA

Trwa 1544. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Niedziela, 17 maja 2026 r.

08:00. Trzy osoby zginęły w ukraińskim ataku dronowym, zestrzelono 556 bezzałogowców

Co najmniej trzy osoby zginęły w nocnym ukraińskim ataku dronowym w obwodzie moskiewskim, natomiast 12 zostało rannych, głównie w pobliżu wejścia do rafinerii ropy naftowej - poinformowały rano władze rosyjskiej stolicy. Według resortu obrony Rosji zestrzelono 556 bezzałogowców.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin powiadomił, że „technologia rafinerii” nie została uszkodzona, lecz drony uderzyły w trzy budynki mieszkalne. Dodał, że w ciągu ostatnich 24 godzin w obwodzie moskiewskim zestrzelono ponad 120 dronów.

Tymczasem rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że minionej nocy jego jednostki obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zestrzeliły 556 ukraińskich bezzałogowców. Jak zaznaczono, był to jeden z najsilniejszych ukraińskich ataków od początku wojny na pełną skalę, trwającej już ponad cztery lata. Według komunikatu ministerstwa drony przechwycono nad 14 rosyjskimi podmiotami federalnymi, okupowanym Krymem oraz Morzami Czarnym i Azowskim.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w piątek, że jego kraj ma prawo uderzyć na obiekty naftowe i wojskowe w Rosji w odpowiedzi na tragiczny w skutkach atak, który dzień wcześniej spowodował co najmniej 24 ofiary śmiertelne w Kijowie.

00:01. Sztab Generalny: odzyskano od Rosjan 528 ciał, które mogą należeć do naszych żołnierzy

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o odzyskaniu od strony rosyjskiej 528 ciał, które mogą należeć do ukraińskich żołnierzy. Ustalenie tożsamości tych osób będzie możliwe dopiero na podstawie ekspertyz.

W ramach działań repatriacyjnych do Ukrainy sprowadzono 528 ciał (szczątków), które, jak twierdzi strona rosyjska, należą do ukraińskich Obrońców

— przekazał sztab w komunikacie.

red/PAP/X/FB

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

