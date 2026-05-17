Trwa 79. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Niedziela, 17 maja 2026 r.
00:01. Media: kraje europejskie prowadzą rozmowy z Teheranem w sprawie cieśniny Ormuz
Kraje europejskie prowadzą rozmowy z Iranem w sprawie pozwolenia na przepłynięcie statków przez cieśninę Ormuz – poinformowała w sobotę irańska telewizja państwowa, cytowana przez AFP. Ten strategiczny szlak handlowy jest zablokowany od ponad dwóch miesięcy w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.
Irańska telewizja przekazała, że „po przepłynięciu (przez Ormuz - PAP) statków z krajów Azji, w tym z Chin, Japonii i Pakistanu, (…) kraje europejskie rozpoczęły negocjacje z Marynarką Wojenną (irańskiego) Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej” w sprawie przekroczenia cieśniny. Nie podała nazw krajów, które mają brać udział w tych rozmowach.
Przewodniczący komisji bezpieczeństwa narodowego w irańskim parlamencie Ebrahim Azizi zapowiedział wcześniej w sobotę, że Iran przygotował i wkrótce ogłosi mechanizm zarządzania ruchem statków w Ormuzie wzdłuż wyznaczonej trasy.
red/PAP/X/FB
