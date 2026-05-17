RELACJA. 79. dzień wojny z Iranem. Media: Kraje europejskie prowadzą rozmowy z Teheranem w sprawie cieśniny Ormuz

79. dzień wojny z Iranem / autor: PAP/EPA
Trwa 79. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Niedziela, 17 maja 2026 r.

00:01. Media: kraje europejskie prowadzą rozmowy z Teheranem w sprawie cieśniny Ormuz

Kraje europejskie prowadzą rozmowy z Iranem w sprawie pozwolenia na przepłynięcie statków przez cieśninę Ormuz – poinformowała w sobotę irańska telewizja państwowa, cytowana przez AFP. Ten strategiczny szlak handlowy jest zablokowany od ponad dwóch miesięcy w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.

Irańska telewizja przekazała, że „po przepłynięciu (przez Ormuz - PAP) statków z krajów Azji, w tym z Chin, Japonii i Pakistanu, (…) kraje europejskie rozpoczęły negocjacje z Marynarką Wojenną (irańskiego) Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej” w sprawie przekroczenia cieśniny. Nie podała nazw krajów, które mają brać udział w tych rozmowach.

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa narodowego w irańskim parlamencie Ebrahim Azizi zapowiedział wcześniej w sobotę, że Iran przygotował i wkrótce ogłosi mechanizm zarządzania ruchem statków w Ormuzie wzdłuż wyznaczonej trasy.

red/PAP/X/FB

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

