Zakażeni hantawirusem w Kanadzie! Zastosowano izolację

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Inspektor zdrowia prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie poinformował, że u osoby, która podróżowała wycieczkowcem MV Hondius, wstępnie potwierdzono zakażenie hantawirusem. Obecnie osoba ta przebywa w izolacji wraz z partnerem, który wykazuje łagodne objawy zakażenia - dodano.

Ze względów bezpieczeństwa trzecia z potencjalnie zainfekowanych osób, przebywająca do tej pory w izolacji, została przeniesiona do szpitala w celu przeprowadzenia badań.

Władze podały, że próbki od zakażonej osoby zostały przekazane do Narodowego Laboratorium Mikrobiologicznego (NML) Agencji Zdrowia Publicznego Kanady w Winnipeg w celu przeprowadzenia badań potwierdzających. Wyniki spodziewane są w ciągu dwóch dni.

W oświadczeniu Agencja zapewniła, że ryzyko wystąpienia epidemii hantawirusa w związku z ogniskiem zakażeń wykrytym na pokładzie MS Hondius pozostaje niskie dla ogółu ludności w Kanadzie.

Śmierć trzech osób

3 maja Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o śmierci trzech osób na tym statku, który na początku kwietnia wyruszył z Ushuai w Argentynie w rejs po Atlantyku. Do tej pory organizacja potwierdziła osiem przypadków zakażenia hantawirusem, przenoszonym głównie przez gryzonie. Na statku wykryto gatunek hantawirusa Andes, występujący w Ameryce Południowej.

Wśród zmarłych jest holenderskie małżeństwo, które podróżowało po Argentynie od listopada ub.r. i odwiedziło w tym czasie Chile i Urugwaj.

PAP/mly

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

