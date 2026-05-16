Skandaliczne działanie! To Magyar planuje wobec Orbana

Peter Magyar / autor: PAP/EPA
Premier Węgier Peter Magyar zapowiedział, że jego poprzednik Viktor Orban nie otrzyma odprawy w wysokości ponad 38 mln forintów (ok. 105 tys. euro). Były szef rządu zadeklarował, że chce przekazać te środki na dom dziecka na zamieszkanym przez mniejszość węgierską Zakarpaciu w Ukrainie.

Viktor Orban, który na papierze nie posiada prawie nic, miałby prawo do 38 801 013 forintów odprawy na mocy prawa, które sam wprowadził – za grabież naszego kraju. Nie otrzyma jej

— napisał Magyar na platformie X.

Wcześniej zapowiadał, że nie wyrazi zgody na wypłacenie odpraw byłym ministrom w rządzie Orbana. W odpowiedzi zadeklarowali oni, że przekażą środki na cele charytatywne. Magyar zaakceptował takie rozwiązanie i wezwał byłych wiceministrów do podjęcia podobnej decyzji.

Odpowiedź Orbana

W odpowiedzi na post Magyara Orban napisał na Facebooku, że przekaże sumę na Dom Dziecka Dobrego Samarytanina na ukraińskim Zakarpaciu. Ten położony na zachodzie Ukrainy region zamieszkuje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.

12 kwietnia na Węgrzech odbyły się wybory parlamentarne, w których zwyciężyła partia Tisza Magyara, pokonując pozostającą od 16 lat u władzy koalicję kierowaną przez Orbana.

PAP/mly

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

