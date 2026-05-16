Dominik Tarczyński, któremu brytyjskie władze zakazały wjazdu do Wielkiej Brytanii, przemówił podczas manifestacji w Londynie. Udało się to dzięki łączeniu internetowemu. Polityk Prawa i Sprawiedliwości mobilizował uczestników wydarzenia do walki o swoje postulaty.
Europoseł PiS miał nie pojawić się na manifestacji w Londynie, która zgromadziła ogromną liczbę przeciwników polityki obecnego brytyjskiego rządu. Dzięki połączeniu internetowemu mógł jednak przemówić do tłumu i wzbudzić spore emocje.
Z Tarczyńskim połączył się Tommy Robinson, który jest główną twarzą protestu. Na początku zwrócił się do premiera Keira Starmera pytając, czy zapomniał, że istnieje internet. Następnie oddał głos politykowi z Polski.
Jak się macie, wy „skrajnie prawicowi podżegacze”? Jak się macie?! Jak to jest być patriotą? Jak to jest być razem? Podnieście swoje głosy, Lwy! Podnieście swoje głosy jeszcze raz! On może zakazać wjazdu mnie, ale nie może powstrzymać was! Nie może zakazać wam głosowania! Nie może was uciszyć! Nie może was wymazać! A ja jestem z wami. Zawsze będę z brytyjskimi lwami. Zawsze! Z brytyjskimi kobietami! Z brytyjskimi dziećmi! Z brytyjskimi rodzinami! Nigdy, przenigdy was nie opuszczę. I pomogę wam być bezpiecznymi. Stworzyć wielki naród. Bezpieczny naród. Odważny naród. Jestem z wami, patrioci, z waszymi dziećmi. A kiedy wasze wnuki zapytają was: „Dziadku, babciu, jak zatrzymaliście to szaleństwo?”, z dumą odpowiecie: „Stałem ramię w ramię z Tommym Robinsonem!”. To właśnie powiecie za 20 czy 30 lat. Powiecie: „Wyszedłem na ulice. Walczyłem o chrześcijańską Europę. Walczyłem o bezpieczeństwo. Walczyłem o was, bo was kocham!”
– mówił Tarczyński.
Podnieście swoje głosy jeszcze raz! Pokażcie swoją siłę i jedność! Podnieście głosy! Tak! To jest nasza siła. On mógł zakazać wjazdu mnie, ale nie uciszy was. I wierzcie mi, przyjdzie taki dzień, że wrócę. Wrócę i będę walczył z wami na ulicach, protestując, bo to jest nasze prawo! Nie pozwólcie nikomu odebrać swoich praw! Nie pozwólcie nikomu odebrać swojej godności! Nie pozwólcie nikomu mówić, że jesteście podżegaczami, że jesteście skrajną prawicą. Nie! Jesteście patriotami, którzy kochają swój kraj, którzy kochają Europę! I Bóg mi świadkiem – ten facet, który zakazał mi wjazdu, odejdzie. To tylko kwestia czasu. Więc głowa do góry! Walczcie o jedność, walczcie o swój kraj! Głosujcie, bądźcie aktywni, wspierajcie Tommy’ego. A wtedy za 20 lat powiecie: „Wygrałem, bo byłem odważny!”
– apelował.
„Zero nielegalnych imigrantów”
Poproszony przez Tommy’ego Robinsona o… podanie liczby, odparł:
Zero! Zero nielegalnych imigrantów! Pamiętajcie: bądźcie jak Polska. Bądźcie odważni, przestańcie nosić sukienki, załóżcie zbroję i walczcie! Niech Bóg was błogosławi!
—- wykrzyczał Tarczyński.
