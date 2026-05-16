Horror w Modenie. Afrykańczyk wjechał w ludzi, potem zaatakował nożem! Przerażające nagrania. WIDEO

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Co najmniej siedem osób zostało rannych, w tym trzy ciężko, gdy mężczyzna wjechał samochodem w grupę przechodniów w centrum Modeny na północy Włoch - podały regionalne media. Sprawca uciekł z pojazdu i ranił jednego ze ścigających go mężczyzn; został zatrzymany. Motywy zdarzenia są ustalane.

Agencja Ansa poinformowała, że za kierownicą samochodu, który wbił się w witrynę sklepu, siedział mężczyzna pochodzący z Afryki Północnej. Według świadków umyślnie uderzył on w przechodniów, jadąc z bardzo dużą prędkością.

Pościg za sprawcą

Kilka osób, które ruszyły za nim w pościg, gdy uciekł z pojazdu, przyczyniło się do jego zatrzymania i przekazało go policji

– powiedział burmistrz Modeny Massimo Mezzetti.

Chcę podziękować tym obywatelom. Mężczyzna był uzbrojony w nóż, a oni mieli odwagę i wielkie poczucie obywatelskiego obowiązku

– dodał.

Jeden z mężczyzn został raniony nożem przez sprawcę zdarzenia. W sieci pojawiły się przerażające nagrania z momentu ataku.

PAP/mly

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

