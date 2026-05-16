Co najmniej siedem osób zostało rannych, w tym trzy ciężko, gdy mężczyzna wjechał samochodem w grupę przechodniów w centrum Modeny na północy Włoch - podały regionalne media. Sprawca uciekł z pojazdu i ranił jednego ze ścigających go mężczyzn; został zatrzymany. Motywy zdarzenia są ustalane.
Agencja Ansa poinformowała, że za kierownicą samochodu, który wbił się w witrynę sklepu, siedział mężczyzna pochodzący z Afryki Północnej. Według świadków umyślnie uderzył on w przechodniów, jadąc z bardzo dużą prędkością.
Pościg za sprawcą
Kilka osób, które ruszyły za nim w pościg, gdy uciekł z pojazdu, przyczyniło się do jego zatrzymania i przekazało go policji
– powiedział burmistrz Modeny Massimo Mezzetti.
Chcę podziękować tym obywatelom. Mężczyzna był uzbrojony w nóż, a oni mieli odwagę i wielkie poczucie obywatelskiego obowiązku
– dodał.
Jeden z mężczyzn został raniony nożem przez sprawcę zdarzenia. W sieci pojawiły się przerażające nagrania z momentu ataku.
PAP/mly
