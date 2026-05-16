Atak nożownika w Berlinie. Odmówił papierosa — został ugodzony w szyję!

  • Świat
  • opublikowano:
Wóz policyjny w Berlinie / autor: Fratria
Wóz policyjny w Berlinie / autor: Fratria

W berlińskiej dzielnicy Neukölln zatrzymano 36-letniego obywatela Syrii, który według śledczych miał najpierw niemal zabić przypadkowego mężczyznę za odmowę papierosa, a kilka godzin później sterroryzować nożem pasażerkę autobusu i ją obrabować.

Cios w szyję po odmowie papierosa

Do pierwszego ataku doszło 14 maja około godziny 5:50 rano w rejonie przystanku autobusowego przy Hermannstraße i Sonnenallee w Berlin.

Według ustaleń policji napastnik zaczepił 33-letniego mężczyznę i poprosił go o papierosa. Gdy spotkał się z odmową, miał bez ostrzeżenia zaatakować ofiarę od tyłu i ugodzić ją nożem w szyję.

Ranny mężczyzna trafił do szpitala w stanie krytycznym. Lekarze przeprowadzili pilną operację ratującą życie. Jak podają niemieckie media, poszkodowany nadal walczy o przeżycie.

Kolejny atak kilka godzin później

Na tym jednak dramat się nie zakończył. Około godziny 9:35 ten sam podejrzany miał ponownie zaatakować — tym razem w autobusie komunikacji miejskiej jadącym ulicą Pannierstraße.

Uzbrojony w nóż napastnik zagroził pasażerce i zmusił ją do oddania pieniędzy. Po rabunku uciekł z miejsca zdarzenia.

Policja zorganizowała obławę i wkrótce zatrzymała podejrzanego.

Zatrzymany to obywatel Syrii

Niemieckie służby poinformowały, że zatrzymany to 36-letni obywatel Syrii urodzony w Damaszku. Śledczy pracują obecnie nad pełnym potwierdzeniem jego tożsamości oraz odtworzeniem przebiegu obu zdarzeń.

W sprawie wszczęto formalne postępowanie dotyczące brutalnej napaści oraz rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Mieszkańcy Neukölln w szoku

Szczególne oburzenie wywołał pierwszy atak, który — według policji — miał być całkowicie niesprowokowany. Neukölln od lat uchodzi za jedną z najbardziej niebezpiecznych dzielnic Berlina pod względem przestępczości, w tym przemocy na ulicach.

Czytaj także

SC/europeanconservative.com

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych