Francuskie media ponownie rozpisują się o relacji Emmanuela i Brigitte Macronów. Tym razem powodem jest książka dziennikarza „Paris Match” Floriana Tardifa, który twierdzi, że prezydent Francji miał utrzymywać bliską, „platoniczną relację” z irańską aktorką Golshifteh Farahani. Autor sugeruje również, że sprawa mogła mieć związek z głośnym incydentem z udziałem pierwszej pary podczas wizyty w Wietnamie.
Nagranie z Wietnamu
Do zdarzenia doszło w maju 2025 roku, gdy Emmanuel Macron i jego żona Brigitte Macron przybyli z oficjalną wizytą do Wietnamu. Kamery uchwyciły moment, w którym ręka Brigitte Macron ląduje na twarzy prezydenta tuż po wyjściu z samolotu.
Nagranie błyskawicznie obiegło media społecznościowe i wywołało lawinę komentarzy. Część internautów uznała, że mogło dojść do małżeńskiej sprzeczki. Pałac Elizejski szybko zdementował takie interpretacje, tłumacząc, że była to jedynie żartobliwa wymiana gestów między małżonkami przed rozpoczęciem oficjalnej części podróży.
Książka o kulisach związku Macronów
Nowy kontekst tej historii pojawił się za sprawą książki „Un couple (presque) parfait” autorstwa dziennikarza „Paris Match” Floriana Tardifa. Publikacja opisuje relację Macronów – od momentu, gdy Brigitte była nauczycielką młodego Emmanuela w jezuickim liceum w Amiens, po ich ślub w 2007 roku.
Autor przypomina, że Brigitte Macron była starsza od przyszłego prezydenta o 24 lata i przed związkiem z nim miała rodzinę oraz troje dzieci.
„Platoniczna relacja” z irańską aktorką
Według ustaleń przedstawionych przez Tardifa, prezydent Francji miał przez kilka miesięcy utrzymywać „platoniczny kontakt” z irańską aktorką Golshifteh Farahani.
Tak mi mówiono i wielokrotnie powtarzano w ich otoczeniu
— stwierdził dziennikarz w rozmowie z RTL, cytowany przez „Le Parisien”.
Autor książki twierdzi również, że część wiadomości wysyłanych przez Macrona miała mieć osobisty charakter. Według jego relacji prezydent miał pisać do aktorki między innymi:
Uważam panią za bardzo piękną
Tardif sugeruje, że właśnie odkrycie tych wiadomości mogło doprowadzić do napięć między Macronami. Według jego wersji Brigitte Macron miała zobaczyć korespondencję w telefonie męża.
Odpowiedź otoczenia Macrona
Doniesienia dziennikarza zostały jednak stanowczo zdementowane przez osoby z otoczenia francuskiej pary prezydenckiej.
Jak podaje „Le Parisien”, Brigitte Macron miała osobiście zaprzeczyć tej wersji wydarzeń już w marcu, podkreślając, że nigdy nie sprawdza telefonu swojego męża. Według gazety sprostowanie nie zostało uwzględnione w książce.
Sam Emmanuel Macron również wcześniej minimalizował znaczenie sytuacji z samolotu i przekonywał, że nie doszło do żadnej kłótni, a całe zdarzenie było jedynie formą żartu.
Kim jest Golshifteh Farahani?
Golshifteh Farahani urodziła się w Teheranie i od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych irańskich aktorek na świecie. Międzynarodową popularność przyniosła jej rola w filmie Body of Lies, gdzie wystąpiła obok Leonardo DiCaprio i Russell Crowe.
Zagrała także w produkcjach takich jak Paterson, Extraction, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales czy Extraction 2.
Aktorka od wielu lat mieszka we Francji i otwarcie krytykuje irańskie władze, które zakazują powrotu do kraju
SC/Le Parisien/O2
