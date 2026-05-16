100 jachtów zacumowanych w portach na Sardynii i zupełnie nieznanych włoskiemu fiskusowi odkryła Gwardia Finansowa. Ich właściciele są zameldowani we Włoszech, ale jednostki te, niektóre luksusowe, pływały pod banderami innych państw - podały media informując o policyjnej operacji pod kryptonimem Red Jack.
Odkryte przez funkcjonariuszy Gwardii Finansowej jednostki pływały na włoskich wodach i są własnością Włochów, ale krajowy fiskus nie wiedział o ich istnieniu.
Wartość tego niewidocznego dotąd majątku morskiego przekracza 48 milionów euro, a policja skarbowa zaznaczyła, że kary administracyjne dla właścicieli mogą sięgnąć 23 milionów euro.
Omijanie włoskiego systemu podatkowego
Jak wyjaśniono, wykryty proceder polega na omijaniu włoskiego systemu podatkowego poprzez rejestrowanie jachtów i innych jednostek za granicą, co pozwala także obniżyć koszty ich utrzymania i ubezpieczenia.
Operacja przeprowadzona przez specjalną jednostkę Gwardii Finansowej z Cagliari rozpoczęła się przypadkowo w zeszłym roku podczas rutynowej kontroli na morzu. Rozpoczęto wtedy szczegółowe kontrole w portach na Sardynii, w wyniku których znaleziono 100 „jachtów- widm”- podkreśliła Ansa. Okazało się, że nie zostały one zapisane w zeznaniach podatkowych, w których należy wykazać posiadanie ruchomości zarejestrowanych za granicą.
Włoska agencja przytoczyła fragment oświadczenia funkcjonariuszy: „Stała obecność naszej floty wzdłuż wybrzeża, w połączeniu ze zdolnością do analizy śledczej, pozwala skutecznie zwalczać transnarodowe unikanie płacenia podatków oraz używanie zagranicznych bander w celu ukrycia ogromnych majątków”.
Media zaznaczyły, że była to jedna z największych operacji policyjnych w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczo- finansowej w sektorze prywatnej żeglugi.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760376-tajemnicze-jachty-w-portach-na-sardynii
