Prezydent USA Donald Trump poinformował, że minionej nocy wojska amerykańskie i nigeryjskie zabiły zastępcę dowódcy organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie (ISIS), Abu-Bilala al-Minukiego.
Dzisiejszej nocy, z mojego polecenia, dzielne siły amerykańskie oraz Siły Zbrojne Nigerii bezbłędnie przeprowadziły skrupulatnie zaplanowaną i niezwykle złożoną misję, mającą na celu wyeliminowanie z pola walki najbardziej aktywnego terrorysty na świecie
— napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.
Abu-Bilal al-Minuki, zastępca dowódcy ISIS na całym świecie, sądził, że uda mu się ukryć w Afryce, ale nie miał pojęcia, że dysponowaliśmy źródłami, które na bieżąco informowały nas o jego poczynaniach. Nie będzie już terroryzował mieszkańców Afryki ani pomagał w planowaniu operacji wymierzonych w Amerykanów. Wraz z jego wyeliminowaniem globalna działalność ISIS uległa znacznemu osłabieniu. Dziękuję rządowi Nigerii za współpracę przy tej operacji
— oznajmił amerykański prezydent.
Był obywatelem Nigerii
Al-Minuki, który funkcjonował też jako Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ali al-Mainuki, był obywatelem Nigerii i - jak się uważa - kierował Prowincją Afryki Zachodniej Państwa Islamskiego. W 2023 r. został wpisany przez amerykański Departament Stanu na listę najbardziej poszukiwanych terrorystów.
PAP/mly
