Trump podał przełomową informację. "Wyeliminowanie najbardziej aktywnego terrorysty"

  • Świat
  • opublikowano:
Donald Trump / autor: PAP/EPA
Donald Trump / autor: PAP/EPA

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że minionej nocy wojska amerykańskie i nigeryjskie zabiły zastępcę dowódcy organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie (ISIS), Abu-Bilala al-Minukiego.

Dzisiejszej nocy, z mojego polecenia, dzielne siły amerykańskie oraz Siły Zbrojne Nigerii bezbłędnie przeprowadziły skrupulatnie zaplanowaną i niezwykle złożoną misję, mającą na celu wyeliminowanie z pola walki najbardziej aktywnego terrorysty na świecie

— napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

Abu-Bilal al-Minuki, zastępca dowódcy ISIS na całym świecie, sądził, że uda mu się ukryć w Afryce, ale nie miał pojęcia, że dysponowaliśmy źródłami, które na bieżąco informowały nas o jego poczynaniach. Nie będzie już terroryzował mieszkańców Afryki ani pomagał w planowaniu operacji wymierzonych w Amerykanów. Wraz z jego wyeliminowaniem globalna działalność ISIS uległa znacznemu osłabieniu. Dziękuję rządowi Nigerii za współpracę przy tej operacji

— oznajmił amerykański prezydent.

Był obywatelem Nigerii

Al-Minuki, który funkcjonował też jako Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ali al-Mainuki, był obywatelem Nigerii i - jak się uważa - kierował Prowincją Afryki Zachodniej Państwa Islamskiego. W 2023 r. został wpisany przez amerykański Departament Stanu na listę najbardziej poszukiwanych terrorystów.

PAP/mly

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych