Kulisy decyzji USA ws. żołnierzy. Rząd Tuska zaskoczony. "Cóż mam powiedzieć, nie wiedzieli"

Kulisy decyzji USA ws. żołnierzy / autor: Pixabay Creative Commons - CC0
Kongresmen republikanów Don Bacon ujawnił, że rządzący w Polsce nie wiedzieli, że Amerykanie anulują wysłanie brygady pancernej do Polski. „Nie wiedzieli. Zostali zaskoczeni. To jedni z naszych najlepszych sojuszników i nie mieli pojęcia” - wskazał.

Otrzymaliśmy instrukcję redukcji sił i uznaliśmy, że anulowanie wysłania brygady pancernej do Polski było najbardziej sensowną opcją

— powiedział w Izbie Reprezentantów dowódca amerykańskich sił lądowych (US Army) generał Christopher LaNeve.

Jak dodał „decyzja o wstrzymaniu przerzutu brygady zapadła w ostatnich dniach, a część brygady była już w Polsce lub w drodze”.

Polska nie wiedziała

Kongresmen republikanów Don Bacon ocenił, że decyzja ta to policzek wymierzony Polsce. Wskazał, że rządzący w Polsce nie wiedzieli, że zostanie ona podjęta.

Cóż, ja już znam odpowiedź, bo dzwonili do mnie wczoraj. Nie wiedzieli. Zostali zaskoczeni. To jedni z naszych najlepszych sojuszników i nie mieli pojęcia

— powiedział.

Nadal nie wiedzą, dlaczego brygada została wstrzymana. Nie wiedzą, czy to tylko zawieszenie, czy na stałe. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez tę decyzję, lepsze wyjaśnienie

— wskazał.

Bacon ocenił, że to nie tylko policzek wymierzony Polsce, ale także Kongresowi, ponieważ jest ona sprzeczna z przepisami, które nakładają restrykcje dotyczące decyzji o wycofaniu wojsk USA z Europy.

Zauważył ponadto, że jest ona niezgodna ze stanowiskiem dowódcy sił USA w Europie.

as/RMF FM/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

