Kongresmen republikanów Don Bacon ujawnił, że rządzący w Polsce nie wiedzieli, że Amerykanie anulują wysłanie brygady pancernej do Polski. „Nie wiedzieli. Zostali zaskoczeni. To jedni z naszych najlepszych sojuszników i nie mieli pojęcia” - wskazał.
Otrzymaliśmy instrukcję redukcji sił i uznaliśmy, że anulowanie wysłania brygady pancernej do Polski było najbardziej sensowną opcją
— powiedział w Izbie Reprezentantów dowódca amerykańskich sił lądowych (US Army) generał Christopher LaNeve.
Jak dodał „decyzja o wstrzymaniu przerzutu brygady zapadła w ostatnich dniach, a część brygady była już w Polsce lub w drodze”.
Czytaj także
Polska nie wiedziała
Kongresmen republikanów Don Bacon ocenił, że decyzja ta to policzek wymierzony Polsce. Wskazał, że rządzący w Polsce nie wiedzieli, że zostanie ona podjęta.
Cóż, ja już znam odpowiedź, bo dzwonili do mnie wczoraj. Nie wiedzieli. Zostali zaskoczeni. To jedni z naszych najlepszych sojuszników i nie mieli pojęcia
— powiedział.
Nadal nie wiedzą, dlaczego brygada została wstrzymana. Nie wiedzą, czy to tylko zawieszenie, czy na stałe. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez tę decyzję, lepsze wyjaśnienie
— wskazał.
Bacon ocenił, że to nie tylko policzek wymierzony Polsce, ale także Kongresowi, ponieważ jest ona sprzeczna z przepisami, które nakładają restrykcje dotyczące decyzji o wycofaniu wojsk USA z Europy.
Zauważył ponadto, że jest ona niezgodna ze stanowiskiem dowódcy sił USA w Europie.
as/RMF FM/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760366-kulisy-decyzji-usa-ws-zolnierzy-rzad-tuska-zaskoczony
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.