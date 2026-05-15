Śledczy odzyskali czaszkę św. Zdzisławy, skradzioną z bazyliki w Jablonnem. Podejrzanego w tej sprawie zatrzymano w wczoraj wieczorem. Policjanci poinformowali dzień później, że sprawca zalał relikwię betonem.
Czaszka świętej zatopiona w betonie
Relikwię z XIII w. próbują uratować eksperci. Sprawcę zatrzymano w mieście Mlada Boleslav.
Odmawiał podania informacji, gdzie znajduje się czaszka. Kryminologom udało się to ustalić dopiero późnym popołudniem. Podejrzany poinformował, że tę cenną relikwię zatopił w betonie - w przedmiocie, którego charakteru nie chcemy w tej chwili określać ze względu na toczące się postępowanie karne
— powiedziała rzeczniczka policji w Czeskiej Lipie, Ivana Balakova.
Motywem nie były pieniądze
Według policjantów z Czeskiej Lipy, którzy prowadzą postępowanie, zatrzymany nie stawiał oporu i przyznał się do popełnienia przestępstwa. Wcześniej mieszkał w Jablonnem i dobrze znał znajdującą się tam bazylikę. Usłyszał zarzut kradzieży oraz uszkodzenia mienia. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.
Zatrzymany zeznał, że ukradł czaszkę, ponieważ nie zgadzał się na jej wystawianie w kościele i rzekomo chciał ją pochować prywatnie. Według jego słów miała dziś trafić na dno rzeki
— powiedziała Balakova. Dodała, że motywem sprawcy nie było uzyskanie pieniędzy za sprzedaż relikwii.
Święta Zdzisława z Lemberku jest czczona jako patronka rodzin. Została ogłoszona błogosławioną w 1907 r., a papież Jan Paweł II kanonizował ją w 1995 r. Bazylika w Jablonnem znajduje się w miejscu, gdzie w 1252 r. złożono jej relikwie.
SC/PAP
