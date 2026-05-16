Kuriozalne opowieści niemieckiej prasy o Polsce i Francji. W tle niemieckie zapowiedzi o zbrojeniach

Niemcy ubolewają, że Polsce i Francji nie podobają się ich zbrojenia / autor: Bundeswehr-Fotos, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons
Rosnące wydatki wojskowe i ambicja Niemiec, by odgrywać wiodącą rolę wśród europejskich państw NATO, wywołują niepokój we Francji i Polsce” – pisze dziennik „Sueddeutsche Zeitung”.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział uczynienie z Bundeswehry najsilniejszej konwencjonalnej armii Europy, a przy tym „chce czegoś więcej niż tylko wydawania pieniędzy: chce dla Niemiec centralnej roli w budowie silnego europejskiego filaru NATO” - przypomina „SZ”.

Stanowisko Francji

Dlatego władze w Paryżu „z coraz większym niepokojem spoglądają za Ren” i „gdy zsumować wszystkie mniej i bardziej publiczne wypowiedzi francuskich polityków i intelektualistów, wyłania się obraz ogólnego dyskomfortu”. Jednym z powodów jest, według „SZ”, to, że Niemcy zamierzają mocniej konkurować ze swoim zachodnim sąsiadem w produkcji i eksporcie uzbrojenia.

W ostatnich latach Pałac Elizejski wielokrotnie zarzucał Niemcom, że kupują uzbrojenie raczej w USA niż w Europie. A kiedy Francuzi mówią „europejskie”, często mają na myśli „francuskie”

— przekonuje dziennik.

Niemcy o Polsce

Jak pisze, projekt wspólnego niemiecko-francuskiego myśliwca FCAS „uznawany jest za niemal martwy”. Rozbieżności między Paryżem a Berlinem występują też w przypadku pomysłu euroobligacji na rzecz wzmocnienia europejskiej obronności - Francja jest za, Niemcy przeciw.

Obawy dotyczące zbrojenia się Niemiec pojawiają się także w Polsce - odnotowuje „SZ”.

W relacjach (Polski - PAP) z Niemcami zawsze obecny jest element rywalizacji. Ponadto w Polsce ze względu na tragiczną historię wciąż silne jest przekonanie, że ostatecznie można liczyć tylko na siebie. (…) I czasami nadal wygląda to tak, jakby Polska nie chciała pozwolić, by ktoś jej pomógł, zwłaszcza gdyby tym kimś miały być Niemcy

— ocenia „SZ”.

Jak dodaje, w Niemczech z „dużym rozczarowaniem przyjęto fakt”, że Polska wybrała szwedzkie, a nie niemieckie okręty podwodne.

SAFE

Gazeta pisze też, że z ponad 43 mld euro pożyczek przyznanych Polsce w ramach unijnego programu dozbrajania SAFE „nic nie zostanie wydane w Niemczech”, za to „większość z tych środków zostanie wydana w samej Polsce”.

Dodatkowo prawicowo-nacjonalistyczna partia PiS stale podsyca historycznie zakorzeniony strach przed niemiecką dominacją i wykorzystuje go przeciw rządowi Donalda Tuska

— pisze „SZ”.

Tusk oraz wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski „nieustannie podkreślają, że zagrożenie znajduje się na wschodzie, nie na zachodzie”, ale „unikają wyraźnie widocznych wspólnych działań” - dodaje.

Adrian Siwek/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

