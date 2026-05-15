Groźny wirus znów zbiera śmiertelne żniwo. Ten kraj potwierdził wybuch epidemii

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/Skica911
Africa CDC, agencja zdrowia publicznego Unii Afrykańskiej, oficjalnie poinformowała, że w Demokratycznej Republice Konga wybuchła epidemia wirusa Ebola. W kongijskiej prowincji Ituri odnotowano dotąd 65 zgonów, w tym cztery wśród przypadków potwierdzonych laboratoryjnie.

O nowym ognisku epidemicznym w DRK powiadomił w oświadczeniu Afrykański Ośrodek Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Africa CDC). Instytucja ta zapewniła, że uważnie monitoruje rozwój sytuacji.

Africa CDC przekazał, że pierwsze wyniki badań laboratoryjnych w krajowym instytucie badań biomedycznych w stolicy DRK, Kinszasie, wykazały obecność wirusa w 13 spośród 20 przebadanych próbek. Wśród nich potwierdzono już cztery przypadki śmiertelne. Ośrodek zaznaczył, że wciąż trwają ustalenia dotyczące charakterystyki tej odmiany wirusa.

246 przypadków zakażenia i 65 zgonów

Obecnie podejrzewa się wystąpienie 246 przypadków zakażenia wirusem gorączki krwotocznej, które do tej pory zakończyły się 65 zgonami. Sytuacja dotyczy przede wszystkim kongijskich stref zdrowotnych Mongbwalu (górniczego miasta w dystrykcie Djugu) i Rwampara, a podejrzane przypadki odnotowano również w Buni – położonej nieopodal granicy z Ugandą stolicy prowincji Ituri na wschodzie kraju.

Ośrodek wyraził zaniepokojenie ze względu na fakt, że obecność wirusa stwierdzono na terenach silnie zurbanizowanych (Bunia, Rwampara) i z uwagi na dużą mobilność ludzi, związaną z sektorem górniczym (w Mongbwalu). Agencja przyznała, że zwiększa to ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się choroby.

Africa CDC poinformował również o zwołaniu pilnego spotkania wysokiego szczebla z udziałem przedstawicieli DRK, Ugandy i Sudanu Południowego, a także organizacji międzynarodowych. Celem tego posiedzenia ma być m.in. skoordynowanie działań prewencyjnych.

Kolejna epidemia wirusa Ebola w DRK

To już 17. epidemia wirusa Ebola w DRK od pojawienia się tej choroby w 1976 r., przy czym zakończenie poprzedniej ogłoszono pod koniec ubiegłego roku. Najpoważniejsza dotąd epidemia w latach 2018–20 doprowadziła do ponad tysiąca zgonów we wschodniej części DRK.

Wirus Ebola wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, często kończącą się śmiercią. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi osób zakażonych oraz zainfekowanymi materiałami.

PAP/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

