Africa CDC, agencja zdrowia publicznego Unii Afrykańskiej, oficjalnie poinformowała, że w Demokratycznej Republice Konga wybuchła epidemia wirusa Ebola. W kongijskiej prowincji Ituri odnotowano dotąd 65 zgonów, w tym cztery wśród przypadków potwierdzonych laboratoryjnie.
O nowym ognisku epidemicznym w DRK powiadomił w oświadczeniu Afrykański Ośrodek Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Africa CDC). Instytucja ta zapewniła, że uważnie monitoruje rozwój sytuacji.
Africa CDC przekazał, że pierwsze wyniki badań laboratoryjnych w krajowym instytucie badań biomedycznych w stolicy DRK, Kinszasie, wykazały obecność wirusa w 13 spośród 20 przebadanych próbek. Wśród nich potwierdzono już cztery przypadki śmiertelne. Ośrodek zaznaczył, że wciąż trwają ustalenia dotyczące charakterystyki tej odmiany wirusa.
246 przypadków zakażenia i 65 zgonów
Obecnie podejrzewa się wystąpienie 246 przypadków zakażenia wirusem gorączki krwotocznej, które do tej pory zakończyły się 65 zgonami. Sytuacja dotyczy przede wszystkim kongijskich stref zdrowotnych Mongbwalu (górniczego miasta w dystrykcie Djugu) i Rwampara, a podejrzane przypadki odnotowano również w Buni – położonej nieopodal granicy z Ugandą stolicy prowincji Ituri na wschodzie kraju.
Ośrodek wyraził zaniepokojenie ze względu na fakt, że obecność wirusa stwierdzono na terenach silnie zurbanizowanych (Bunia, Rwampara) i z uwagi na dużą mobilność ludzi, związaną z sektorem górniczym (w Mongbwalu). Agencja przyznała, że zwiększa to ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się choroby.
Africa CDC poinformował również o zwołaniu pilnego spotkania wysokiego szczebla z udziałem przedstawicieli DRK, Ugandy i Sudanu Południowego, a także organizacji międzynarodowych. Celem tego posiedzenia ma być m.in. skoordynowanie działań prewencyjnych.
Kolejna epidemia wirusa Ebola w DRK
To już 17. epidemia wirusa Ebola w DRK od pojawienia się tej choroby w 1976 r., przy czym zakończenie poprzedniej ogłoszono pod koniec ubiegłego roku. Najpoważniejsza dotąd epidemia w latach 2018–20 doprowadziła do ponad tysiąca zgonów we wschodniej części DRK.
Wirus Ebola wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, często kończącą się śmiercią. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi osób zakażonych oraz zainfekowanymi materiałami.
PAP/tt
