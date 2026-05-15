„‘Pijany’ jeleń wywołał zamieszanie w wiejskiej miejscowości we Francji” - podał dziennik „New York Post”. Policja zaapelowała do kierowców, by zachowali szczególną ostrożność. Winnego można szukać w… owocach.
Francuska policja z departamentu Saône-et-Loire ostrzegła kierowców, aby zwrócili uwagę na nieobliczalnego jelenia, który wydawał się być pod wpływem alkoholu.
Nie, panie i panowie… nie wszyscy uczestnicy ruchu drogowego są trzeźwi. Dowód poniżej
— ostrzegła policja.
Nietypowe nagranie jelenia
Na filmie udostępnionym oficjalnie przez funkcjonariuszy widać jelenia poruszającego się w totalnym chaosie po nieprzewidywalnych okręgach.
Przyczyną mają być najprawdopodobniej owoce, które sfermentowały.
Wiosną niektóre dzikie zwierzęta żywią się pąkami, sfermentowanymi owocami lub rozkładającą się roślinnością… i mogą zachowywać się w całkowicie nieprzewidywalny sposób
— czytamy we wpisie policji.
Fermentacja alkoholowa
Kiedy owoce dojrzewają, zachodzą w nich naturalne procesy chemiczne — zwiększa się zawartość cukrów prostych (takich jak glukoza i fruktoza), a miąższ staje się bardziej miękki i słodszy.
Gdy owoce zaczynają przejrzewać, czyli osiągają stan nadmiernej dojrzałości, ich skórka często pęka lub staje się bardziej przepuszczalna. Wtedy do wnętrza owocu mogą dostać się drożdże, które są obecne w powietrzu, na skórkach owoców czy w glebie.
Drożdże to mikroorganizmy z grupy grzybów, które odżywiają się cukrami zawartymi w owocu. W procesie zwanym fermentacją alkoholową rozkładają one te cukry (głównie glukozę i fruktozę) na etanol (alkohol etylowy) oraz dwutlenek węgla (CO₂).
W praktyce oznacza to, że w przejrzałych owocach zaczyna się naturalna, spontaniczna fermentacja — podobna do tej, jaka zachodzi przy produkcji piwa, wina czy napojów spirytusowych. Dlatego przejrzałe owoce mogą pachnieć lekko „alkoholowo” i mieć nieco sfermentowany smak.
New York Post/FB/Gendarmerie de Saône et Loire/X/tt
