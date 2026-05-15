WIDEO

"Pijany" jeleń wywołał niemały chaos we Francji! Winnego można szukać w... owocach. Policja ostrzega

  • Świat
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/artellliii72
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/artellliii72

‘Pijany’ jeleń wywołał zamieszanie w wiejskiej miejscowości we Francji” - podał dziennik „New York Post”. Policja zaapelowała do kierowców, by zachowali szczególną ostrożność. Winnego można szukać w… owocach.

Francuska policja z departamentu Saône-et-Loire ostrzegła kierowców, aby zwrócili uwagę na nieobliczalnego jelenia, który wydawał się być pod wpływem alkoholu.

Nie, panie i panowie… nie wszyscy uczestnicy ruchu drogowego są trzeźwi. Dowód poniżej

— ostrzegła policja.

Nietypowe nagranie jelenia

Na filmie udostępnionym oficjalnie przez funkcjonariuszy widać jelenia poruszającego się w totalnym chaosie po nieprzewidywalnych okręgach.

Przyczyną mają być najprawdopodobniej owoce, które sfermentowały.

Wiosną niektóre dzikie zwierzęta żywią się pąkami, sfermentowanymi owocami lub rozkładającą się roślinnością… i mogą zachowywać się w całkowicie nieprzewidywalny sposób

— czytamy we wpisie policji.

Fermentacja alkoholowa

Kiedy owoce dojrzewają, zachodzą w nich naturalne procesy chemiczne — zwiększa się zawartość cukrów prostych (takich jak glukoza i fruktoza), a miąższ staje się bardziej miękki i słodszy.

Gdy owoce zaczynają przejrzewać, czyli osiągają stan nadmiernej dojrzałości, ich skórka często pęka lub staje się bardziej przepuszczalna. Wtedy do wnętrza owocu mogą dostać się drożdże, które są obecne w powietrzu, na skórkach owoców czy w glebie.

Drożdże to mikroorganizmy z grupy grzybów, które odżywiają się cukrami zawartymi w owocu. W procesie zwanym fermentacją alkoholową rozkładają one te cukry (głównie glukozę i fruktozę) na etanol (alkohol etylowy) oraz dwutlenek węgla (CO₂).

W praktyce oznacza to, że w przejrzałych owocach zaczyna się naturalna, spontaniczna fermentacja — podobna do tej, jaka zachodzi przy produkcji piwa, wina czy napojów spirytusowych. Dlatego przejrzałe owoce mogą pachnieć lekko „alkoholowo” i mieć nieco sfermentowany smak.

New York Post/FB/Gendarmerie de Saône et Loire/X/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych