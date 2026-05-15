Niepokojąca decyzja Pentagonu! Co oznacza dla Polski?

Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski - poinformował agencja Reuters, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników, wypowiadających się anonimowo.
Reuters tym samym potwierdził wcześniejsze doniesienia portalu Army Times, który w środę poinformował, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie do Polski amerykańskich żołnierzy.
Według Army Times odwołany został przyjazd 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii, na który składa się ponad 4 tys. żołnierzy wraz ze sprzętem.
Także dziennik „The Wall Street Journal” podał w środę, że zostało odwołane planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie amerykańskich żołnierzy do Polski.
Jak pisze Reuters, rzecznik Pentagonu odmówił komentarza, a amerykański urzędnik stwierdził, że o decyzji nie został jeszcze powiadomiony Kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie.
Żołnierze z innych miejsc?
Jeden z rozmówców Reutersa zasugerował, że decyzja w sprawie Polski jest częścią rozwiązania, mającego ostatecznie umożliwić wcześniej ogłoszone przez USA wycofanie 5 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Sugerowałoby to, jak zaznacza agencja, że wojska, które miały zostać rotacyjnie rozmieszczone z Polsce z USA, mogłyby pochodzić z innych miejsc.
Reagując na informacje o wstrzymaniu przerzutu do Polski, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce - podawana dotąd na około 10 tys. - nie zmieniła się. Tłumaczył, że reorganizacja prowadzona przez amerykańską administrację może skutkować tym, że „inne brygady będą wyznaczone do poszczególnych krajów”.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760299-niepokojaca-decyzja-pentagonu-co-oznacza-dla-polski
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.