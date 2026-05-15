RELACJA. 1542. dzień wojny na Ukrainie. Władze: liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Kijów wzrosła do 21

1542. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA
Trwa 1542. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Piątek, 15 maja 2026 r.

06:45. Władze: liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Kijów wzrosła do 21

Co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów, który miał miejsce w nocy ze środy na czwartek - przekazała w piątek ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). Wcześniej było wiadomo o 16 ofiarach śmiertelnych.

Według DSNS rannych zostało 57 mieszkańców stolicy, z czego 27 przebywa w szpitalach.

00:01. Władze: liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Kijów wzrosła do 13

Co najmniej 13 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów - przekazała w czwartek Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). Wcześniej było wiadomo o ośmiu ofiarach śmiertelnych.

Obecnie wiadomo o 13 ofiarach śmiertelnych rosyjskiego ataku na stolicę w nocy z 13 na 14 maja, w tym o dwojgu dzieci

— podała DSNS.

Według tej służby rannych zostało 45 mieszkańców stolicy, w tym dwoje dzieci. W dzielnicy Darnica trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami ośmiopiętrowego bloku, w którym po uderzeniu drona zawaliła się klatka schodowa.

