Trwa 1542. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czytaj także
Piątek, 15 maja 2026 r.
06:45. Władze: liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Kijów wzrosła do 21
Co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów, który miał miejsce w nocy ze środy na czwartek - przekazała w piątek ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). Wcześniej było wiadomo o 16 ofiarach śmiertelnych.
Według DSNS rannych zostało 57 mieszkańców stolicy, z czego 27 przebywa w szpitalach.
00:01. Władze: liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Kijów wzrosła do 13
Co najmniej 13 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów - przekazała w czwartek Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). Wcześniej było wiadomo o ośmiu ofiarach śmiertelnych.
Obecnie wiadomo o 13 ofiarach śmiertelnych rosyjskiego ataku na stolicę w nocy z 13 na 14 maja, w tym o dwojgu dzieci
— podała DSNS.
Według tej służby rannych zostało 45 mieszkańców stolicy, w tym dwoje dzieci. W dzielnicy Darnica trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami ośmiopiętrowego bloku, w którym po uderzeniu drona zawaliła się klatka schodowa.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/760298-relacja-1542-dzien-wojny-na-ukrainie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.