Trwa 77. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Piątek, 15 maja 2026 r.
00:01. Adm. Cooper: zniszczyliśmy 90 proc. przemysłu obronnego Iranu
Dowodzący siłami USA na Bliskim Wschodzie adm. Brad Cooper oświadczył w czwartek, że podczas wojny z Iranem zniszczono 90 proc. przemysłu obronnego tego państwa. Nie odniósł się jednak do doniesień mediów, że Iran zachował większy potencjał militarny, niż prezentują to władze w Waszyngtonie.
Zagrożenie ze strony Iranu zostało znacznie osłabione; nie zagraża już on partnerom regionalnym i USA w sposób, w jaki czynił to wcześniej
— podkreślił Cooper na przesłuchaniu przed komisją sił zbrojnych amerykańskiego Senatu.
Admirał jest szefem Dowództwa Centralnego (CENTCOM), które jest odpowiedzialne za działania amerykańskich sił zbrojnych na Bliskim Wschodzie.
red/PAP/X/FB
